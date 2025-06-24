23.06.2025 22:00 – FT 1 : 0
Клубный чемпионат мира24 июня 2025, 00:46 |
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Атлетико – Ботафого – 1:0. Гризманн не спас. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура клубного чемпионата мира
24 июня 2025, 00:46 |
102
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23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид сыграл против «Ботафого» из Бразилии.
Арена «Роуз Боул» в Пасадене приняла поединок между испанским и бразильским клубами. Матч закончился со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гол Гризманна принес «матрасникам» победу, но его не хватило для выхода в плей-офф.
Клубный чемпионат мира. Группа В, 3-й тур, 23 июня.
Атлетико – Ботафого – 1:0
Гол: Гризманн, 87
Видеообзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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