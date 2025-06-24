Атлетико – Ботафого – 1:0. Гризманн не спас. Видео гола и обзор

23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид сыграл против «Ботафого» из Бразилии.

Арена «Роуз Боул» в Пасадене приняла поединок между испанским и бразильским клубами. Матч закончился со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол Гризманна принес «матрасникам» победу, но его не хватило для выхода в плей-офф.

Клубный чемпионат мира. Группа В, 3-й тур, 23 июня.

Атлетико – Ботафого – 1:0

Гол: Гризманн, 87

Видеообзор матча