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Клубный чемпионат мира
Атлетико Мадрид
23.06.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ботафого
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 00:46 |
102
0

Атлетико – Ботафого – 1:0. Гризманн не спас. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура клубного чемпионата мира

24 июня 2025, 00:46 |
102
0
Атлетико – Ботафого – 1:0. Гризманн не спас. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид сыграл против «Ботафого» из Бразилии.

Арена «Роуз Боул» в Пасадене приняла поединок между испанским и бразильским клубами. Матч закончился со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол Гризманна принес «матрасникам» победу, но его не хватило для выхода в плей-офф.

Клубный чемпионат мира. Группа В, 3-й тур, 23 июня.
Атлетико – Ботафого – 1:0
Гол: Гризманн, 87

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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видео голов и обзор Ботафого Атлетико Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Антуан Гризманн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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