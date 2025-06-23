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Клубный чемпионат мира
Атлетико Мадрид
23.06.2025 22:00 - : -
Ботафого
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 12:10 |
143
0

Атлетико – Ботафого. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 23 июня и начнется в 22:00 по Киеву

23 июня 2025, 12:10 |
143
0
Атлетико – Ботафого. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

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23 июня, встречу третьего круга клубного чемпионата мира проведут Атлетико Мадрид – Ботафого. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» начали этот турнир с разгромного поражения от ПСЖ – 0:4, хотя ожидалось, что команда сможет дать бой действующему победителю Лиги чемпионов. Далее был неоднозначный матч против Сиэтл Саундерс, вроде бы и заслуженно выиграли 3:1, однако многое позволили сопернику у своих ворот, а ведь американская команда явно ниже классом.

Если заняться математикой, будет понятно, что простой победы в этом матче Атлетико мало, ведь может образоваться ситуация, при которой три клуба наберут по шесть очков. При равенстве очков, у ПСЖ будет разница 4:1, у мадридцев пока 0:4, а у Ботафогу – 1:0, иными словами, подопечными Симеоне надо побеждать с разницей как минимум три мяча или надеяться, что ПСЖ потеряет очки против Сиэтла, что маловероятно.

Ботафого

Для Ботафого все складывается великолепно, в первом туре удалось обыграть Сиэтл Саундерс – 2:1. К игре против американского клуба были вопросы, ведь слишком откровенно сели в оборону, после того, как выиграли первый тайм 2:0.

Удалось сотворить сенсацию во втором круге, когда обыграли грозный ПСЖ – 1:0, гол получился курьезным, с рикошетом, но главное, удалось отыграть надежно в обороне, парижане почти ничего не создали.

Турнирное положение такое, что Ботафого достаточно не проиграть, чтоб занять первую строчку в группе. Если говорить о попадании в плей-офф, достаточно даже проиграть с разницей не больше, чем два гола. Посмотрим, сработает ли оборона так же хорошо, как это было в битве против ПСЖ.

Прогноз

Ранее соперники никогда между собой не играли, а в предстоящей битве Атлетико считается фаворитом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Атлетико – 1,73, ничья – 3,61, победа Ботафого – 4,99. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Важнейшая битва в турнирном плане, где Атлетико важно побеждать, причем надо делать это максимально уверенно. Я думаю, Ботафого сыграет от обороны, испанскому клубу часто обыгрывать таких соперников. Я рискну поставить на чистую победу «матрасников», но их ожидает сложный матч.

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
23 июня 2025 -
22:00
Ботафого
Победа Атлетико 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Атлетико Мадрид Ботафого клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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