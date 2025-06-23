Атлетико – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы B клубного чемпионата мира 2025
23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид сыграет против «Ботафого» из Бразилии.
Арена «Роуз Боул» в Пасадене будет принимать поединок между испанским и бразильским клубами.
В турнирной таблице «Ботафого» занимает первую позицию в группе В (6 очков), тогда как «Атлетико» с тремя пунктами находится лишь на третьем месте.
Старт матча состоится в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
«Атлетико» – «Ботафого». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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