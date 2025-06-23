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Клубный чемпионат мира
Атлетико Мадрид
23.06.2025 22:00 - : -
Ботафого
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 07:42 | Обновлено 23 июня 2025, 07:45
27
0

Атлетико – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы B клубного чемпионата мира 2025

23 июня 2025, 07:42 | Обновлено 23 июня 2025, 07:45
27
0
Атлетико – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид сыграет против «Ботафого» из Бразилии.

Арена «Роуз Боул» в Пасадене будет принимать поединок между испанским и бразильским клубами.

В турнирной таблице «Ботафого» занимает первую позицию в группе В (6 очков), тогда как «Атлетико» с тремя пунктами находится лишь на третьем месте.

Старт матча состоится в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Атлетико» – «Ботафого». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетико – Ботафого
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Атлетико Мадрид Ботафого
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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