Фламенго – Челси – 3:1. Камбек во втором тайме. Видео голов и обзор

20 июня в 21:00 прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встречались на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 13-й минуте Педру Нету открыл счет для Челси (1:0). Во втором тайме игроки Фламенго шокировали Челси, забив два мяча за три минуты. Голы Бруно Энрике и Данило перевернули игру во втором тайме (2:1). Затем Уоллас Ян поставил точку для Фламенго на 83-й минуте (3:1).

Фламенго выиграл у Челси со счетом 3:1 и возглавил группу D с 6 очками, Челси имеет 3 балла, Лос-Анджелес и Эсперанс пока зачетных пунктов не имеют и встретятся между собой во 2-м туре.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 20 июня. Филадельфия (США)

Фламенго (Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1

Голы: Бруно Энрике, 62, Данило, 65, Уоллас Ян, 83 – Педру Нету, 13

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Педру Нету, 13 мин

13' ⚽ GOAL! Pedro Neto takes advantage of a killer counter and slots it in for @ChelseaFC!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/HrlCcvmBSS — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

ГОЛ! 1:1. Бруно Энрике, 62 мин

62' ⚽ GOAL! After a SUPERB team play, Bruno Henrique is there to slot it in for @Flamengo_en ❤️🖤



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/um6mBF01rX — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

ГОЛ! 2:1. Данило Луис да Силва, 65 мин

ГОЛ! 3:1. Уоллас Ян, 83 мин