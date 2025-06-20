Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
Фламенго
20.06.2025 21:00 – FT 3 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 23:01 | Обновлено 20 июня 2025, 23:59
764
18

Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025

Пропустив в первом тайме, бразильская команда забила три гола во втором

20 июня 2025, 23:01 | Обновлено 20 июня 2025, 23:59
764
18
Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в 21:00 прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встречались на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 13-й минуте Педру Нету открыл счет для Челси (1:0). Во втором тайме игроки Фламенго шокировали Челси, забив два мяча за три минуты.

Голы Бруно Энрике и Данило перевернули игру во втором тайме (2:1). У Челси был удален Николас Джексон, и Уоллас Ян поставил точку для Фламенго на 83-й минуте (3:1).

Фламенго выиграл у Челси со счетом 3:1 и возглавил группу D с 6 очками, у Челси осталось 3 балла, Лос-Анджелес и Эсперанс пока зачетных пунктов не имеют и встретятся между собой во 2-м туре.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 20 июня. Филадельфия (США)

Фламенго (Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1

Голы: Бруно Энрике, 62, Данило, 65, Уоллас Ян, 83 – Педру Нету, 13

Фламенго: Росси, Веслі Франка (Варела, 82), Данило, Лео Перейра, Айртон Лукас, Пульгар, Жоржиньо, Жерсон (Уоллес Ян, 82), Де Арраскаэта (Бруно Энрике, 56), Луис Араужо (Педру, 90+2), Плата (Майкл, 90+2)

Челси: Санчес, Густо, Чалоба, Колвилл, Кукурелья, Джеймс (Лавия, 64), Кайседо, Фернандес (Мадуэке, 82), Палмер (Гиу, 82), Дилап (Джексон, 64), Нету

Предупреждение: Жерсон, 74, Пульгар, 85, Плата, 90+2 – Кайседо, 11, Нету, 23, Дилап, 45+2

Удаление: Джексон, 68

Турнирная таблица

FIFA Club World Cup Grp. D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фламенго 2 2 0 0 5 - 1 6
2 Челси 2 1 0 1 3 - 3 3
3 Лос-Анджелес 1 0 0 1 0 - 2 0
4 Эсперанс 1 0 0 1 0 - 2 0
Полная таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Уоллес Ян (Фламенго).
68’
Николас Джексон (Челси) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Фламенго).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Энрике (Фламенго).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
По теме:
Фламенго – Челси – 3:1. Камбек во втором тайме. Видео голов и обзор
Как сыграл Трубин? Известна оценка украинца в матче, где забили шесть голов
Нокаут от ди Марии, сухой матч Трубина. Бенфика уничтожила Окленд на КЧМ
Фламенго клубный чемпионат мира по футболу Данило Луис да Силва Челси видео голов и обзор Педру Нету Николас Джексон удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Игроки Фламенго шокировали Челси, забив два гола за три минуты
Футбол | 20 июня 2025, 22:45 0
ВИДЕО. Игроки Фламенго шокировали Челси, забив два гола за три минуты
ВИДЕО. Игроки Фламенго шокировали Челси, забив два гола за три минуты

Голы Бруно Энрике и Данило перевернули игру во втором тайме

Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Бокс | 20 июня 2025, 08:16 1
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»

Владимир – о роли своего брата в его карьере

ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
Футбол | 20.06.2025, 03:08
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 20.06.2025, 16:32
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Бокс | 20.06.2025, 04:41
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
a.fedorenko1953
Євроганди не такі й не переможні , як здавалося , якщо це не  одна гра.
Ответить
+2
Yura
буде бразильский фінал, всіх виносять. Вірно сказав Суарес європейські команди "наїлися" через виснажливий сезон
Ответить
+1
Boodya
Це ще хтось дивиться??😂😂
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Pop
Почитав коменти кімнатних футбольних експердів- тіпа хто це дивиться. Відповім-нормальні люди. Усім обіженим на КЧС - зачекайте трошки, скоро почнеться УПЛ, еврокубки та матчі збірної, кайфанете від гри справжніх футбольних легенд
Ответить
0
pol-55
Там Ваня з Венесуели(латинос) спочатку роздавав гірчичники тільки Челсі десь до 75хв,але психа Джексона видалив по ділу,потім вже за рахунку 2-1 згадав за своїх.
Ответить
0
Play Games
Те саме хотів написати! Хто це дивиться? Офіційно тренувально договірні матчі де всі заробляють грошей і тренуються пробують гравців . Склад. Схеми… кому це взагалі потрібно крім букмекерів і самої фіфа незрозуміло. Більше матчів більше грошей. А потім футболісти травмуються бо організм не витримує таких нагрузок 
Ответить
0
Друг ФальКА
❤️🖤Дуже радий. Вітаю братів-бразильців🇧🇷❤️⚒️ А Челсі тепер не бачити без Мишка перемог! 😊
Ответить
-2
YourFail
та перестаньте вже душити той чс, просто дивіться футбол. тут фламенги челсі виносять, аль-хіляль шансу майже не лишає реалу, псж програє. і там далеко не фігові склади грають, призові непогані, можна і пограти... хлопаки судячи зі всього тішаться кожному забитому голу, як на звичайному чс, значить для них турнір не гівно повне) ну звичайно є оці окленди, ну камон, такі і збірні є
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
Pavel_i_CO
Нікому не потрібний турнір. Навіть огляди матчів дивитися не хочеться 
Ответить
-2
ЧЕМП
Вот так вот:Отсутствует Мишаня значит и отсутствует результат.
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
Перший Серед Рівних
Там же один гравець Челсі вдало вийшов на заміну, відразу заробивши пряму червону. Про це в тексті новини чомусь не сказано. 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 2
Футбол
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
19.06.2025, 10:18 13
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11 1
Футбол
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 180
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем