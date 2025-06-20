Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Пропустив в первом тайме, бразильская команда забила три гола во втором
20 июня в 21:00 прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встречались на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
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На 13-й минуте Педру Нету открыл счет для Челси (1:0). Во втором тайме игроки Фламенго шокировали Челси, забив два мяча за три минуты.
Голы Бруно Энрике и Данило перевернули игру во втором тайме (2:1). У Челси был удален Николас Джексон, и Уоллас Ян поставил точку для Фламенго на 83-й минуте (3:1).
Фламенго выиграл у Челси со счетом 3:1 и возглавил группу D с 6 очками, у Челси осталось 3 балла, Лос-Анджелес и Эсперанс пока зачетных пунктов не имеют и встретятся между собой во 2-м туре.
🏆 Клубный чемпионат мира 2025
2-й тур, 20 июня. Филадельфия (США)
Фламенго (Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1
Голы: Бруно Энрике, 62, Данило, 65, Уоллас Ян, 83 – Педру Нету, 13
Фламенго: Росси, Веслі Франка (Варела, 82), Данило, Лео Перейра, Айртон Лукас, Пульгар, Жоржиньо, Жерсон (Уоллес Ян, 82), Де Арраскаэта (Бруно Энрике, 56), Луис Араужо (Педру, 90+2), Плата (Майкл, 90+2)
Челси: Санчес, Густо, Чалоба, Колвилл, Кукурелья, Джеймс (Лавия, 64), Кайседо, Фернандес (Мадуэке, 82), Палмер (Гиу, 82), Дилап (Джексон, 64), Нету
Предупреждение: Жерсон, 74, Пульгар, 85, Плата, 90+2 – Кайседо, 11, Нету, 23, Дилап, 45+2
Удаление: Джексон, 68
Турнирная таблица
|FIFA Club World Cup Grp. D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фламенго
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2
|Челси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3
|Лос-Анджелес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4
|Эсперанс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Видео голов и обзор матча
События матча
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