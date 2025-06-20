Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025

20 июня в 21:00 прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Фламенго (Бразилия) и Челси (Англия) встречались на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

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На 13-й минуте Педру Нету открыл счет для Челси (1:0). Во втором тайме игроки Фламенго шокировали Челси, забив два мяча за три минуты.

Голы Бруно Энрике и Данило перевернули игру во втором тайме (2:1). У Челси был удален Николас Джексон, и Уоллас Ян поставил точку для Фламенго на 83-й минуте (3:1).

Фламенго выиграл у Челси со счетом 3:1 и возглавил группу D с 6 очками, у Челси осталось 3 балла, Лос-Анджелес и Эсперанс пока зачетных пунктов не имеют и встретятся между собой во 2-м туре.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 20 июня. Филадельфия (США)

Фламенго (Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1

Голы: Бруно Энрике, 62, Данило, 65, Уоллас Ян, 83 – Педру Нету, 13

Фламенго: Росси, Веслі Франка (Варела, 82), Данило, Лео Перейра, Айртон Лукас, Пульгар, Жоржиньо, Жерсон (Уоллес Ян, 82), Де Арраскаэта (Бруно Энрике, 56), Луис Араужо (Педру, 90+2), Плата (Майкл, 90+2)

Челси: Санчес, Густо, Чалоба, Колвилл, Кукурелья, Джеймс (Лавия, 64), Кайседо, Фернандес (Мадуэке, 82), Палмер (Гиу, 82), Дилап (Джексон, 64), Нету

Предупреждение: Жерсон, 74, Пульгар, 85, Плата, 90+2 – Кайседо, 11, Нету, 23, Дилап, 45+2

Удаление: Джексон, 68

Турнирная таблица

FIFA Club World Cup Grp. D Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Фламенго 2 2 0 0 5 - 1 6 2 Челси 2 1 0 1 3 - 3 3 3 Лос-Анджелес 1 0 0 1 0 - 2 0 4 Эсперанс 1 0 0 1 0 - 2 0 Полная таблица

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