Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фламенго – Челси. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Клубный чемпионат мира
Фламенго
20.06.2025 21:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 12:05 |
162
0

Фламенго – Челси. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 20 июня и начнется в 22:00 по Киеву

20 июня 2025, 12:05 |
162
0
Фламенго – Челси. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

20 июня, свой матч на клубном чемпионате мира проведут Фламенго и Челси. Старт встречи запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Фламенго

Бразильский клуб начал этот турнир с легкого матча против Эсперанс Тунис, в этом противостоянии Фламенго владел преимуществом, одержав ожидаемую победу со счетом 2:0. Группа на этом чемпионате мира команде попалась не сложная, можно без проблем пробиться в плей-офф, главное испытание, предстоящая битва против Челси, хотя можно стать и вторыми в квартете.

В бразильском чемпионате Фламенго удерживает лидерство, хотя говорить о чемпионстве пока рано, ведь проведено всего 11 матчей, а конкуренты могут опередить при любой осечке. «Стервятников» боятся и уважают на их континенте, будет интересно посмотреть, как команда будет выглядеть на фоне представителя АПЛ. Думаю, клубу по зубам пробиться в плей-офф этого турнира, но тягаться с мощными европейскими клубами будет сложно.

Челси

Лондонцы выдали неплохой сезон, выиграли Лигу конференций, а главное, пробились в Лигу чемпионов, по итогам сезона АПЛ. Долгое время у Челси был набор игроков, но сейчас есть команда, которая способна обыграть любого соперника.

В первом матче турнира было заметно, что «синие» выше классом, но событий они не форсировали, в итоге удалось обыграть Лос-Анджелес со счетом 2:0. Подопечные Энцо Марески выглядят главными фаворитами своего квартета, проблем с выходом в плей-офф не должно возникнуть проблем.

Победа в предстоящей битве с большой вероятностью может гарантировать первую строчку в группе, что позволит потом не сильно напрягаться в заключительном матче.

Прогноз

Клубы ранее между собой никогда не играли, что вполне объяснимо. Челси фаворит этой пары, хотя полного доминирования от лондонского клуба я не жду.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Фламенго – 3,8, ничья – 3,61, победа Челси – 1,94. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, «синие» будут владеть преимуществом, а Фламенго намерен отмечать опасными выпадами, такой сценарий выглядит вероятным. Перспективно выглядит здесь ставка на обмен забитыми мячами за 1,83.

Прогноз Sport.ua
Фламенго
20 июня 2025 -
21:00
Челси
Обе забьют 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
«Мы действительно облажались». Реакция болельщиков на поражение ПСЖ
ФОТО. Легендарный тренер Арсенала посетил тренировку Боруссии Дортмунд
«По-прежнему голоден». Маскерано прокомментировал игру Месси
Фламенго Челси клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Футбол | 20 июня 2025, 06:07 11
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ

Бразильцы победили на характере

Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Бокс | 20 июня 2025, 08:16 0
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»

Владимир – о роли своего брата в его карьере

Сколько лет бана? Спортврач дал прогноз, когда Мудрику объявят приговор
Футбол | 20.06.2025, 13:14
Сколько лет бана? Спортврач дал прогноз, когда Мудрику объявят приговор
Сколько лет бана? Спортврач дал прогноз, когда Мудрику объявят приговор
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Футбол | 20.06.2025, 07:37
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Футбол | 19.06.2025, 19:47
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
19.06.2025, 10:40 1
Футбол
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 16
Футбол
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 179
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11 1
Футбол
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
19.06.2025, 08:50 1
Бокс
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем