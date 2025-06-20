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20 июня, свой матч на клубном чемпионате мира проведут Фламенго и Челси. Старт встречи запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Фламенго

Бразильский клуб начал этот турнир с легкого матча против Эсперанс Тунис, в этом противостоянии Фламенго владел преимуществом, одержав ожидаемую победу со счетом 2:0. Группа на этом чемпионате мира команде попалась не сложная, можно без проблем пробиться в плей-офф, главное испытание, предстоящая битва против Челси, хотя можно стать и вторыми в квартете.

В бразильском чемпионате Фламенго удерживает лидерство, хотя говорить о чемпионстве пока рано, ведь проведено всего 11 матчей, а конкуренты могут опередить при любой осечке. «Стервятников» боятся и уважают на их континенте, будет интересно посмотреть, как команда будет выглядеть на фоне представителя АПЛ. Думаю, клубу по зубам пробиться в плей-офф этого турнира, но тягаться с мощными европейскими клубами будет сложно.

Челси

Лондонцы выдали неплохой сезон, выиграли Лигу конференций, а главное, пробились в Лигу чемпионов, по итогам сезона АПЛ. Долгое время у Челси был набор игроков, но сейчас есть команда, которая способна обыграть любого соперника.

В первом матче турнира было заметно, что «синие» выше классом, но событий они не форсировали, в итоге удалось обыграть Лос-Анджелес со счетом 2:0. Подопечные Энцо Марески выглядят главными фаворитами своего квартета, проблем с выходом в плей-офф не должно возникнуть проблем.

Победа в предстоящей битве с большой вероятностью может гарантировать первую строчку в группе, что позволит потом не сильно напрягаться в заключительном матче.

Прогноз

Клубы ранее между собой никогда не играли, что вполне объяснимо. Челси фаворит этой пары, хотя полного доминирования от лондонского клуба я не жду.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Фламенго – 3,8, ничья – 3,61, победа Челси – 1,94. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, «синие» будут владеть преимуществом, а Фламенго намерен отмечать опасными выпадами, такой сценарий выглядит вероятным. Перспективно выглядит здесь ставка на обмен забитыми мячами за 1,83.