В пятницу, 20 июня, состоится поединок Клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Фламенго» и «Челси». Матч пройдет в Филадельфии (США) на стадионе «Lincoln Financial Field», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

В предстоящем поединке команды будут бороться за первое место группы D, ведь обе стартовали с побед в турнире. Бразильская команда обыграла тунисский «Эсперанс» (2:0), а лондонцы справились с американским «Лос-Анджелесом» (2:0). Отметим, что «Челси» выиграл девять из десяти предыдущих матчей во всех турнирах, в том числе финальное противостояние Лиги конференций. «Стервятники» побеждали в пяти предыдущих своих матчах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фламенго» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.