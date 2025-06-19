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Клубный чемпионат мира
Фламенго
20.06.2025 21:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 23:58 | Обновлено 20 июня 2025, 00:00
45
0

Фламенго – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Клубного чемпионата мира

19 июня 2025, 23:58 | Обновлено 20 июня 2025, 00:00
45
0
Фламенго – Челси. Текстовая трансляция матча
ФК Челси

В пятницу, 20 июня, состоится поединок Клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Фламенго» и «Челси». Матч пройдет в Филадельфии (США) на стадионе «Lincoln Financial Field», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

В предстоящем поединке команды будут бороться за первое место группы D, ведь обе стартовали с побед в турнире. Бразильская команда обыграла тунисский «Эсперанс» (2:0), а лондонцы справились с американским «Лос-Анджелесом» (2:0). Отметим, что «Челси» выиграл девять из десяти предыдущих матчей во всех турнирах, в том числе финальное противостояние Лиги конференций. «Стервятники» побеждали в пяти предыдущих своих матчах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фламенго» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Фламенго
20 июня 2025 -
21:00
Челси
Обе команды забьют (да) 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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клубный чемпионат мира по футболу Фламенго Челси текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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