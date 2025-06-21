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  4. МАРЕСКА: «Эти шесть минут изменили матч. Мы играли с другой структурой»
Клубный чемпионат мира
Фламенго
20.06.2025 21:00 – FT 3 : 1
Челси
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 04:29 | Обновлено 21 июня 2025, 04:38
264
0

МАРЕСКА: «Эти шесть минут изменили матч. Мы играли с другой структурой»

Английский Челси уступил бразильскому Фламенго на клубном чемпионате мира

21 июня 2025, 04:29 | Обновлено 21 июня 2025, 04:38
264
0
МАРЕСКА: «Эти шесть минут изменили матч. Мы играли с другой структурой»
ФК Челси. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска считает, что шесть минут во втором тайме полностью изменили динамику матча и стали ключевыми в поражении его команды от бразильского «Фламенго» (1:3) на клубном чемпионате мира.

«Синие» выглядели уверенно после первого тайма второго матча группы D, ведь уже на 10-й минуте Педру Нету вывел команду вперед мощным ударом. Однако бразильцы сравняли счет на 62-й минуте, вышли вперед на 65-й, а уже на 68-й Николя Джексон получил прямую красную карточку.

Эти события стали для «Челси» слишком серьезным ударом, чтобы оправиться, и «Фламенго» забил третий гол за 7 минут до финального свистка, окончательно оформив победу.

Размышляя над поражением, Мареска сказал:

«Это были шесть минут, которые полностью изменили динамику игры. Я считаю, что до их первого гола мы неплохо начали второй тайм, но затем – два гола за две минуты и красная карточка – и динамика игры изменилась.

Последние два дня мы пробовали кое-что совершенно новое. Сегодня играли с другой структурой, чтобы подготовиться к следующему сезону и иметь больше вариантов. План работал довольно хорошо в течение часа, но потом мы пропустили первый, затем второй гол и получили удаление. В конечном итоге, оставшись вдесятером, мы заслуженно проиграли».

Мареска подтвердил, что Николя Джексон извинился за свое удаление после матча, который оставил «синих» на втором месте в группе с одним матчем до конца группового этапа. Эта игра состоится во вторник против «Эсперанса», и главный тренер подчеркнул важность того, чтобы его команда немедленно отреагировала на поражение.

Мареска сказал: «Очень важно показать реакцию в следующем матче. Мы должны победить во вторник, чтобы гарантировать себе выход в следующий раунд».

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Уоллес Ян (Фламенго).
68’
Николас Джексон (Челси) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Фламенго).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Энрике (Фламенго).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
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Николай Степанов Источник: ФК Челси
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