Карлос Алькарас и Эмма Радукану сыграют тандемом в миксте на US Open 2025

Теннисные обозреватели и рядовые болельщики активно обсуждают новость о предстоящем Открытом чемпионате США 2025 в дисциплине микст.

Все взгляды прикованы к звездной паре Карлос Алькарас / Эмма Радукану, которая вызвала шквал мнений в социальных сетях. Однако до сих пор оставался неясным вопрос о том, кто был инициатором и как именно сформировался этот дуэт.

В интервью Tennis Channel сам Карлос Алькарас прояснил ситуацию.

Победитель Ролан Гаррос 2025 и действующий чемпион Уимблдона признался: «Я рад принять участие в этом турнире. Именно я первым предложил Эмме сыграть в паре. Не знал, захочет ли она играть со мной в миксте, но она долго не раздумывала. У нас хорошие отношения, мы знакомы уже давно, так что это будет весело».

The duo we didn't know we needed 🤝



Carlos Alcaraz spoke on his upcoming partnership with Emma Raducanu at #USOpen 2025 🗣️ pic.twitter.com/NyFSOxB2Qr