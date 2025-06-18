Карлос Алькарас и Эмма Радукану сыграют тандемом в миксте на US Open 2025
В интервью Tennis Channel Карлос Алькарас прояснил ситуацию
Теннисные обозреватели и рядовые болельщики активно обсуждают новость о предстоящем Открытом чемпионате США 2025 в дисциплине микст.
Все взгляды прикованы к звездной паре Карлос Алькарас / Эмма Радукану, которая вызвала шквал мнений в социальных сетях. Однако до сих пор оставался неясным вопрос о том, кто был инициатором и как именно сформировался этот дуэт.
В интервью Tennis Channel сам Карлос Алькарас прояснил ситуацию.
Победитель Ролан Гаррос 2025 и действующий чемпион Уимблдона признался: «Я рад принять участие в этом турнире. Именно я первым предложил Эмме сыграть в паре. Не знал, захочет ли она играть со мной в миксте, но она долго не раздумывала. У нас хорошие отношения, мы знакомы уже давно, так что это будет весело».
The duo we didn't know we needed 🤝— Tennis Channel (@TennisChannel) June 17, 2025
Carlos Alcaraz spoke on his upcoming partnership with Emma Raducanu at #USOpen 2025 🗣️ pic.twitter.com/NyFSOxB2Qr
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