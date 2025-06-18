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  4. Карлос Алькарас и Эмма Радукану сыграют тандемом в миксте на US Open 2025
ATP
18 июня 2025, 05:44 | Обновлено 18 июня 2025, 05:45
65
0

Карлос Алькарас и Эмма Радукану сыграют тандемом в миксте на US Open 2025

В интервью Tennis Channel Карлос Алькарас прояснил ситуацию

18 июня 2025, 05:44 | Обновлено 18 июня 2025, 05:45
65
0
Карлос Алькарас и Эмма Радукану сыграют тандемом в миксте на US Open 2025
Olly Tennis. Карлос Алькарас и Эмма Радукану

Теннисные обозреватели и рядовые болельщики активно обсуждают новость о предстоящем Открытом чемпионате США 2025 в дисциплине микст.

Все взгляды прикованы к звездной паре Карлос Алькарас / Эмма Радукану, которая вызвала шквал мнений в социальных сетях. Однако до сих пор оставался неясным вопрос о том, кто был инициатором и как именно сформировался этот дуэт.

В интервью Tennis Channel сам Карлос Алькарас прояснил ситуацию.

Победитель Ролан Гаррос 2025 и действующий чемпион Уимблдона признался: «Я рад принять участие в этом турнире. Именно я первым предложил Эмме сыграть в паре. Не знал, захочет ли она играть со мной в миксте, но она долго не раздумывала. У нас хорошие отношения, мы знакомы уже давно, так что это будет весело».

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Карлос Алькарас (теннисист) Эмма Радукану
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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