1 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина отыграла три матчбола у Жасмин Паолини и пробилась в 1/4 финала Ролан Гаррос 2025.

Свитолина одолела Паолини со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1. Вначале Элина не позволила Жасмин реализовать матч-поинты в 10-м гейме, а затем спасла еще один на тай-брейке.

Следующей соперницей Элины будет победительница противостояния Елена Рыбакина – Ига Свентек.

После завершения встречи пресс-служба Ролан Гаррос поделилась видео с победными эмоциями украинки!

ВИДЕО. Победные эмоции Свитолиной после суперпобеды над Паолини на РГ-2025

