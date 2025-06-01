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  4. СВИТОЛИНА: «До сих пор не могу поверить, что матч закончился в мою пользу»
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 15:26 |
1742
4

СВИТОЛИНА: «До сих пор не могу поверить, что матч закончился в мою пользу»

Элина прокомментировала суперпобеду над Жасмин Паолини в 1/8 финала Ролан Гаррос

01 июня 2025, 15:26 |
1742
4
СВИТОЛИНА: «До сих пор не могу поверить, что матч закончился в мою пользу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025:

– Что помогло не сдаться и продолжать верить в победу?

– До сих пор не могу поверить, что матч закончился в мою пользу. Честно говоря, голова все еще в том напряжении, что было на корте – это была настоящая битва. Жасмин играла действительно очень хорошо. Было очень тяжело, но я счастлива, что смогла сохранить самообладание и бороться до самого последнего мяча. И вот теперь я в следующем раунде.

– Как вы сказали, Жасмин показывала отличную игру. Но даже когда вы были на матчболе, вы продолжали атаковать, играли агрессивно, часто били форхэнды навылет. Было ли это ключом – сохранять агрессию и диктовать условия, даже уступая по счету?

– Да, определенно. Мне нужно было играть агрессивно и четко следовать своему игровому плану. Я понимала, что нужно использовать даже самые небольшие шансы, чтобы выиграть второй сет. Все решали буквально один-два мяча. Это было очень тяжело, но я очень рада, что смогла взять второй сет, а затем хорошо сыграть в третьем и завершить матч в свою пользу.

– Ваш муж, Гаэль Монфис, хорошо знаком с невероятными пятисетовыми матчами и камбеками. Когда вам тяжело на корте, вспоминаете ли вы о его матчах и черпаете ли в этом вдохновение?

– Да, думаю, мы вдохновляем друг друга своей борьбой на корте. Конечно, бывают дни, когда не все получается, ты не в лучшей форме, но нужно просто поднять голову и бороться, искать хоть какие-то возможности. Это ведь Grand Slam – здесь все играют на высоком уровне, все борются. Главное – сохранять концентрацию и цепляться за каждую возможность.

– Вы вышли в четвертьфинал Ролан Гаррос. Следующего соперника определит матч, который будет проходить сейчас также на корте имени Филиппа Шатрие. Вы собираетесь смотреть матч или доверите это своей команде?

– Я оставлю это тренеру – он посмотрит, может, я взгляну мельком. Но для меня сейчас главное – восстановление. Сегодняшний матч был очень физически тяжелым. Мне нужно принять ледяную ванну, поесть, поговорить с дочкой, получить немного любви от нее и от Гаэля, насладиться моментом. А завтра уже буду тренироваться и готовиться тактически к следующему раунду.

Украинка победила Жасмин со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, отыграв три матчбола во втором сете. Следующей соперницей Элины на кортах Ролан Гаррос будет либо Елена Рыбакина, либо Ига Свентек.

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Элина Свитолина Жасмин Паолини Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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GroundUnder
еще бы Швёнтек убрали из сетки
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Vanil10
Могла би і про Україну у війні згадати...
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