30 мая состоится матч Лиги наций между Украиной и Албанией

30 апреля в 20:00 женская сборная Украины проведет поединок Лиги наций против команды Албании в хорватском городе Вараждин.

Игра состоится в хорватском городе Вараждин на стадионе «Вараждин».

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В первых 4 турах турнира Украина набрала 10 очков и возглавляет группу 4 Лиги В Лиги наций. Албания в квартете идет 3-й с 6 зачетными пунктами в 4 матчах.

Следующий матч Украина проведет против сборной Хорватии в городе Карловац. Он состоится 3 июня в 20:00 по киевскому времени.