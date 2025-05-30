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  4. 30 мая состоится матч Лиги наций между Украиной и Албанией
Лига наций
30 мая 2025, 11:02 |
525
0

30 мая состоится матч Лиги наций между Украиной и Албанией

Игра начнется в 20:00 по киевскому времени

30 мая 2025, 11:02 |
525
0
30 мая состоится матч Лиги наций между Украиной и Албанией
УАФ

30 апреля в 20:00 женская сборная Украины проведет поединок Лиги наций против команды Албании в хорватском городе Вараждин.

Игра состоится в хорватском городе Вараждин на стадионе «Вараждин».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первых 4 турах турнира Украина набрала 10 очков и возглавляет группу 4 Лиги В Лиги наций. Албания в квартете идет 3-й с 6 зачетными пунктами в 4 матчах.

Следующий матч Украина проведет против сборной Хорватии в городе Карловац. Он состоится 3 июня в 20:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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