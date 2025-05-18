ЛНЗ Черкассы

Черкасский ЛНЗ сыграл вничью с полтавской Ворсклой в матче 29 тура Украинской Премьер-лиги на домашнем стадионе. Подопечные Романа Григорчука снова не смогли поразить ворота соперника.

Первую половину встречи команды начали осторожно, присматриваясь друг к другу. Лучший момент имел форвард полтавской команды Владислав Кулач, пытавшийся поразить ворота Евгения Кучеренко ударом «через себя». ЛНС создало несколько опасных подходов, но без ударов в створ ворот Павла Исенко.

Во втором тайме игра была спокойной. Лучший момент отличиться упустил Эйнел Соареш, который не сумел переиграть Павла Исенко после выхода один на один с голкипером. Ворскла создала несколько опасных моментов, но так и не смогла поразить ворота Евгения Кучеренко.

Украинская Премьер-лига. 29 тур

ЛНЗ – «Ворскла» – 0:0