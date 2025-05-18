ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Ворскла. 0:0 – Стабильность Григорчука и Ко. Обзор матча УПЛ
Команды сыграли матч 29-го тура УПЛ
Черкасский ЛНЗ сыграл вничью с полтавской Ворсклой в матче 29 тура Украинской Премьер-лиги на домашнем стадионе. Подопечные Романа Григорчука снова не смогли поразить ворота соперника.
Первую половину встречи команды начали осторожно, присматриваясь друг к другу. Лучший момент имел форвард полтавской команды Владислав Кулач, пытавшийся поразить ворота Евгения Кучеренко ударом «через себя». ЛНС создало несколько опасных подходов, но без ударов в створ ворот Павла Исенко.
Во втором тайме игра была спокойной. Лучший момент отличиться упустил Эйнел Соареш, который не сумел переиграть Павла Исенко после выхода один на один с голкипером. Ворскла создала несколько опасных моментов, но так и не смогла поразить ворота Евгения Кучеренко.
Украинская Премьер-лига. 29 тур
ЛНЗ – «Ворскла» – 0:0
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