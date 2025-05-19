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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 09:33 |
403
0

Наставник Ворсклы назвал игрока, которым недоволен в последних матчах

Юрий Максимов похвалил Дениса Ндукве, но отметил со знаком минус Самсона Иеде

19 мая 2025, 09:33 |
403
0
Наставник Ворсклы назвал игрока, которым недоволен в последних матчах
ФК Ворскла Полтава. Юрий Максимов

18 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились черкасский ЛНЗ и полтавская «Ворскла». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 0:0.

После завершения этого противостояния наставник полтавского клуба Юрий Максимов поделился эмоциями от результата, а также признался, что недоволен некоторыми своими подопечными:

– Рассчитывали ли вы на победу? Чего не хватило, чтобы взять 3 очка?

– Во-первых, нужно было забить гол, чтобы победить. Во-вторых, мы играли на победу, потому что не хотели в последней игре нервничать. Хотели победить, чтобы легче было. Где-то нервоз у ребят, понимаем, где мы находимся. И бремя этого давит на нас, мы играли как-то медленно, боялись пропустить гол.

– По вашему мнению, вы заработали один балл или два потеряли?

– ЛНЗ тоже нужно было набирать очки, этот балл для них – тоже очень хорошо. Для нас и ничейный результат неплохой.

– Главная ударная сила в последних матчах вашей команды – Ндукве и Иеде. Довольны ли вы игрой в атаке?

– Ндукве – да, а вот Иеде не совсем. Если говорить о центральных защитниках, то это молодые ребята, и я доволен их игрой. Они прибавляют с каждой игрой, поэтому у них все хорошо будет в будущем.

– Хрипчук и Павлюк очень нервно ведут себя в последних поединках.

– Это молодые ребята, им нужно еще провести много матчей, чтобы добавить в мастерстве.

– Какие претензии имели ваши игроки к арбитру после завершения матча?

– Я не хочу сейчас что-то говорить об этом. Был пенальти или не был – это уже по мнению арбитров, пусть говорят. Я не хочу возвращаться к этому, потому что уже ничего не вернешь.

– Рассматривали ли вы схему с тремя защитниками?

– Я рассматривал такую ​​схему, но в этом случае нам нужен защитник со скоростью. Пердута играл на этой позиции, но... Мы провели несколько матчей по такой схеме, но вернулись к предыдущей.

– Насколько вы готовы к борьбе за место в элите?

– Мы будем играть до последнего, но понимаем, что «Ингульцу» тоже нужна победа в последнем туре, – сказал Максимов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Ворскла Полтава ЛНЗ - Ворскла Юрий Максимов Самсон Иеде Денис Ндукве пресс-конференция
Николай Титюк Источник: ФК ЛНЗ
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