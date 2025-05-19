Наставник Ворсклы назвал игрока, которым недоволен в последних матчах
Юрий Максимов похвалил Дениса Ндукве, но отметил со знаком минус Самсона Иеде
18 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились черкасский ЛНЗ и полтавская «Ворскла». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 0:0.
После завершения этого противостояния наставник полтавского клуба Юрий Максимов поделился эмоциями от результата, а также признался, что недоволен некоторыми своими подопечными:
– Рассчитывали ли вы на победу? Чего не хватило, чтобы взять 3 очка?
– Во-первых, нужно было забить гол, чтобы победить. Во-вторых, мы играли на победу, потому что не хотели в последней игре нервничать. Хотели победить, чтобы легче было. Где-то нервоз у ребят, понимаем, где мы находимся. И бремя этого давит на нас, мы играли как-то медленно, боялись пропустить гол.
– По вашему мнению, вы заработали один балл или два потеряли?
– ЛНЗ тоже нужно было набирать очки, этот балл для них – тоже очень хорошо. Для нас и ничейный результат неплохой.
– Главная ударная сила в последних матчах вашей команды – Ндукве и Иеде. Довольны ли вы игрой в атаке?
– Ндукве – да, а вот Иеде не совсем. Если говорить о центральных защитниках, то это молодые ребята, и я доволен их игрой. Они прибавляют с каждой игрой, поэтому у них все хорошо будет в будущем.
– Хрипчук и Павлюк очень нервно ведут себя в последних поединках.
– Это молодые ребята, им нужно еще провести много матчей, чтобы добавить в мастерстве.
– Какие претензии имели ваши игроки к арбитру после завершения матча?
– Я не хочу сейчас что-то говорить об этом. Был пенальти или не был – это уже по мнению арбитров, пусть говорят. Я не хочу возвращаться к этому, потому что уже ничего не вернешь.
– Рассматривали ли вы схему с тремя защитниками?
– Я рассматривал такую схему, но в этом случае нам нужен защитник со скоростью. Пердута играл на этой позиции, но... Мы провели несколько матчей по такой схеме, но вернулись к предыдущей.
– Насколько вы готовы к борьбе за место в элите?
– Мы будем играть до последнего, но понимаем, что «Ингульцу» тоже нужна победа в последнем туре, – сказал Максимов.
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