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ЛНЗ Черкассы
18.05.2025 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 11:43 | Обновлено 18 мая 2025, 11:46
56
0

ЛНЗ – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 18 мая в 15:30

18 мая 2025, 11:43 | Обновлено 18 мая 2025, 11:46
56
0
ЛНЗ – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – ЛНЗ

18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и полтавская «Ворскла».

Поединок пройдет на «Центральном» стадионе в Черкассах. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ набрал 29 баллов и занимает 12 место в турнирной таблице. «Ворскла» разместилась на 13-й позиции, в активе клуба – 25 очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.

ЛНЗ – Ворскла
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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