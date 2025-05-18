ЛНЗ Черкассы

18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и полтавская «Ворскла».

Поединок пройдет на «Центральном» стадионе в Черкассах. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ набрал 29 баллов и занимает 12 место в турнирной таблице. «Ворскла» разместилась на 13-й позиции, в активе клуба – 25 очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.

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