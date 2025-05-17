ЛНЗ Черкассы

В двадцать девятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 18 мая, в Черкассах встретятся ЛНЗ и «Ворскла». Обеим командам, находящимся в нижней части турнирной таблицы, нужно брать очки, чтобы не играть в переходных матчах.

ЛНЗ

В прошлом туре ЛНЗ сыграл вничью с «Оболонью», что стало уже седьмым поединком подряд, где команда Григорчука не может выиграть. Даже несмотря на то, что над рулевым черкасского клуба уже начинают сгущаться тучи относительно смены тренера, руководство ЛНЗ заверило, что у Григорчука до сих пор есть кредит доверия и он в полном объеме выполняет всю работу.

Но все же ЛНЗ находится не так далеко от зоны вылета, опережая ближайшего конкурента на 4 очка. Поэтому в случае поражения подопечные Григорчука рискуют опуститься в зону вылета и играть переходные матчи. Поэтому «фиолетовым» важно будет побеждать не только чтобы прервать неудачную серию, но и обезопасить себя от лишних нервов в виде стыковых поединков.

К тому же, учитывая поражение первого круга «ворсклянам», у ЛНЗ будет двойная мотивация выиграть. Также в команду вернулся Френсис Момо, который недавно был отстранен от тренировок с ЛНЗ.

Ворскла

Для «зелено-белых» прошлый тур стал настоящей катастрофой. Ведь «Ворскла» в случае победы над «Черноморцем» могла досрочно избежать прямого вылета и с меньшим давлением готовиться к следующим поединкам. Все даже у команды шло по плану: полтавчане повели в счете, но за пятнадцать минут до конца пропустили дважды и в итоге остались ни с чем.

После матча Юрий Максимов заявил, что он остался недоволен игроками, вышедшими на замену, и его команда полностью провалила вторую половину игры.

Сейчас у «Ворсклы» осталось 2 поединка, которые станут моментом истины для Максимова и его подопечных, и окончательно выяснят, останется полтавский клуб в элите украинского футбола или вылетит в Первую лигу.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 3 матча, где по одному разу были зафиксированы победы обеих команд и ничья. Разница забитых мячей составляет 2:1 в пользу полтавского клуба. В первом круге матчи завершился победой «Ворсклы» со счетом 2:0. В этом матче голами отличились Сергей Мякушко и Самсон Иеде.

Прогноз на противостояние

Настал момент истины как для ЛНЗ, так и для «Ворсклы». Вряд ли кому-то пришло бы в голову, что коллективы с сильными наставниками и довольно неплохими составами будут пасти задних. Поэтому хозяевам нужна победа, чтобы точно сохранить прописку в УПЛ, в то время как гостям попытаться вырваться из ямы и не вылететь. Учитывая, что подопечные Григорчука не могут выиграть уже 7 матчей подряд, и тот факт, что они будут играть дома, нашим прогнозом будет победа ЛНЗ в этой встрече.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаев, Муравский, Дайко, Путря, Тилль, Танковский, Кушниренко, Яшари, Соареш, Пасич

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута, Мякушко, Скляр, Малыш, Кане, Иеде, Салабай

Прогноз Sport.ua ЛНЗ Черкассы Ворскла Победа ЛНЗ 2.65 Сделать ставку

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