Пятая ничья подряд. ЛНЗ и Ворскла голов не забивали
Полтавская команда продолжает находиться в опасной части таблицы
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Наши оценки:
Замены ЛНЗ: Каплиенко – 5,5, Молло – 5,0, Момо – 5,0, Эйнел – 5,0
Замены Ворсклы: Иеде – 5,0, Малыш – 5,5
Украинская Премьер-лига. 29 тур
ЛНЗ – «Ворскла» – 0:0
Предупреждение: Танковский, 30 – Ндукве, 44
ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко (Каплиенко, 65), Драмбаев – Танковский (Молло, 46), Кушниренко – Топалов (Момо, 46), Тилль, Пасич Г. (Эйнел, 46) – Яшари
«Ворскла»: Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Пердута, Скляр – Кане, Кулач (Иеде, 51), Салабай (Нестеренко, 74) – Ндукве (Малиш, 74)
Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)
Стадион: «Черкассы-Арена» (Черкассы)
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