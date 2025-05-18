Пятая ничья подряд. ЛНЗ и Ворскла голов не забивали

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Наши оценки:

Замены ЛНЗ: Каплиенко – 5,5, Молло – 5,0, Момо – 5,0, Эйнел – 5,0

Замены Ворсклы: Иеде – 5,0, Малыш – 5,5

Украинская Премьер-лига. 29 тур

ЛНЗ – «Ворскла» – 0:0

Предупреждение: Танковский, 30 – Ндукве, 44

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко (Каплиенко, 65), Драмбаев – Танковский (Молло, 46), Кушниренко – Топалов (Момо, 46), Тилль, Пасич Г. (Эйнел, 46) – Яшари

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Пердута, Скляр – Кане, Кулач (Иеде, 51), Салабай (Нестеренко, 74) – Ндукве (Малиш, 74)

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)

Стадион: «Черкассы-Арена» (Черкассы)

ЛНЗ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА