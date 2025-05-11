Карпаты – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 11 мая, львовские «Карпаты» принимают «Александрию» в 28 туре Украинской Премьер-лиги. Игра проходит на стадионе «Украина» во Львове.

Счет на старте матча открыли подопечные Руслана Ротаня. Шикарный дальний удар удался легионеру «горожан» Мигелю Кампушу, который огорчил Якова Кинарейкина на 11 минуте игры.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 27 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 5 строчке с 43 баллами.

ВИДЕО. Шедевр! Легионер Александрии открыл счет в игре с Карпатами в УПЛ