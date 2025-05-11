Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 18:39 |
355
0

Карпаты – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют матч 28 тура УПЛ

11 мая 2025, 18:39 |
355
0
Карпаты – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Александрия.

В воскресенье, 11 мая, львовские «Карпаты» принимают «Александрию» в 28 туре Украинской Премьер-лиги. Игра проходит на стадионе «Украина» во Львове.

Счет на старте матча открыли подопечные Руслана Ротаня. Шикарный дальний удар удался легионеру «горожан» Мигелю Кампушу, который огорчил Якова Кинарейкина на 11 минуте игры.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 27 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 5 строчке с 43 баллами.

ВИДЕО. Шедевр! Легионер Александрии открыл счет в игре с Карпатами в УПЛ

По теме:
Стало известно, чего легионер Александрии не поехал на игру с Карпатами
ВИДЕО. Шедевр! Легионер Александрии открыл счет в игре с Карпатами в УПЛ
КОСТЫШИН: «Матч с Кривбассом? Мы играли, чтобы остаться в УПЛ»
видео чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Карпаты - Александрия Мигел Кампуш
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Футбол | 10 мая 2025, 19:55 10
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ

Наставник, вероятно, продолжит карьеру в ЛНЗ

Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Бокс | 11 мая 2025, 08:53 3
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»

Промоутер – о поединке Хейни и Рамиреса

Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Бокс | 10.05.2025, 23:48
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Поражения Тоттенхэма и Ман Юнайтед, Ноттингем Форест потерял очки
Футбол | 11.05.2025, 18:12
Поражения Тоттенхэма и Ман Юнайтед, Ноттингем Форест потерял очки
Поражения Тоттенхэма и Ман Юнайтед, Ноттингем Форест потерял очки
Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу
Футбол | 11.05.2025, 16:34
Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу
Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 34
Футбол
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 4
Другие виды
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 19
Бокс
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
10.05.2025, 15:22 1
Теннис
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
09.05.2025, 17:04 2
Футбол
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39
Футбол
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
10.05.2025, 12:09
Футбол
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
10.05.2025, 00:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем