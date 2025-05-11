Карпаты Львов

В воскресенье, 11 мая, состоится матч 29 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть львовские «Карпаты» и «Александрия». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

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Карпаты

«Карпаты» сейчас на пятом месте. Но это все условность, потому что ситуация может измениться в любой момент. До четвертого «Полесья» расстояние одно очко, причем житомирская команда свой матч уже сыграла. Шестой «Кривбасс» имеет столько же очков и будет играть против «Колоса», который на бумаге все же является более простым оппонентом, чем без пяти минут «серебряная» «Александрия».

Последних девять матчей «Карпаты» не проигрывали, благодаря этому и произошел такой рывок наверх. В прошлом туре команда пусть с приключениями (большую часть матча играли в меньшинстве), но дожала «Левый берег» со счетом 3:2.

После громкого перехода с «Руха» четверки игроков ни один из них не играет стабильно, поэтому, скорее, на данный момент не столько ими усилились «Карпаты», как пострадал «Рух. Квасница, Краснопир и Федо преимущественно выходят на замены, а Сыч, может, и играл бы, но все еще восстанавливается после травмы, полученной в игре за национальную сборную.

Также из-за травм не помогут Педросо, Булеза и Стецьков. Не сыграет и дисквалифицированный Альварес.

Стецьков, кстати, является бывшим игроком «Александрии», как и Бабогло и Мирошниченко.

Александрия

Что здесь сказать, браво, «Александрия». Конечно, существует шанс, что «Шахтер» все три матча выиграет, а «Александрия» наберет в них минимум очко, но фантастика сегодня даже не на втором, а на двадцать втором этаже. Поэтому успех в игре против Карпат» гарантирует команде Ротаня минимум второе место и оставляет шансы на чемпионство.

Предпосылки для этого есть. Как и у «Карпат», в «Александрии» длинная беспроигрышная серия, которая длится восемь матчей. Команда научилась выжимать нужные победы на характере, а что, если не это, является признаком класса? Однако детальный разбор игры команды и дифирамбы Ротаню и компании будут на нашем сайте уже позже, по окончании текущего розыгрыша УПЛ.

В предыдущей игре как раз была одержана упомянутая выше победа на характере – в большинстве было одолено «Полесье». И пусть даже отдельные игроки выбывают из-за травм или дисквалификации, их заменяют другие без ощутимого изменения в качестве игры. Например, после травмы чуть ли не главной звезды команды Безерры ярко показывает себя на противоположном фланге Цара, без Филиппова форварды забивают не так много, зато их подменяют коллеги из других амплуа. И таких маленьких конкретных примеров можно привести еще несколько.

Кроме Безерры, в игре «полиграфам» не помогут дисквалифицированный за четыре желтых Мартынюк, а также травмированные Шулянский, Боль и Шевченко, к отсутствию которых уже и привыклось.

Последний (речь о Никите Шевченко) является бывшим игроком бывших «Карпат», как и Артем Козак.

История встреч

В новейшей истории команды провели между собой единственную игру – матч первого круга выиграла «Александрия» со счетом 3:0 и хет-триком Кампуша.

Ориентировочные составы

«Карпаты»: Кинарейкин – Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Танда, Бруниньо, Чачуа – Очеретько, Невес, Костенко

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шабанов, Кампуш, Копына – Мышнев, Калюжный – Козак, Шепелев, Цара – Филиппов

Прогноз на противостояние

И «Карпатам» нужна победа для еврокубковой гонки, и «Александрия» хочет поскорее закрыть вопрос второго места. Поэтому спрогнозируем осторожный матч, который завершится со счетом 1:1.

Прогноз Sport.ua Карпаты Львов Александрия 1:1 5.80 Сделать ставку

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