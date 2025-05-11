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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.05.2025 18:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 08:24 |
278
0

Карпаты – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28 тура Украинской Премьер-лиги

11 мая 2025, 08:24 |
278
0
Карпаты – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 11 мая, состоится матч 29 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть львовские «Карпаты» и «Александрия». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Карпаты» поднялись на пятое место благодаря девяти матчам без поражений, но имеют кадровые потери и нестабильную игру новичков. «Александрия» идет на втором месте с поразительной формой и глубоким составом, что позволяет компенсировать потери ключевых игроков. Первая встреча в сезоне завершилась разгромом от «Александрии» – 3:0, поэтому «Карпатам» есть что доказывать.

Прогноз и анонс матча

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Александрия» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
11 мая 2025 -
18:00
Александрия
1:1 5.80 Сделать ставку

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Карпаты – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Карпаты - Александрия текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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