В воскресенье, 11 мая, состоится матч 29 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть львовские «Карпаты» и «Александрия». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

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«Карпаты» поднялись на пятое место благодаря девяти матчам без поражений, но имеют кадровые потери и нестабильную игру новичков. «Александрия» идет на втором месте с поразительной формой и глубоким составом, что позволяет компенсировать потери ключевых игроков. Первая встреча в сезоне завершилась разгромом от «Александрии» – 3:0, поэтому «Карпатам» есть что доказывать.

Прогноз и анонс матча

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Александрия» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Карпаты Львов Александрия 1:1 5.80 Сделать ставку

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