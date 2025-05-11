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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.05.2025 18:00 – FT 2 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 21:47 |
1808
0

Лупашко пояснил, как Карпаты обыграли Александрию в безумном матче УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

11 мая 2025, 21:47 |
1808
0
Лупашко пояснил, как Карпаты обыграли Александрию в безумном матче УПЛ
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после матча против «Александрии» в 28 туре Украинской Премьер-лиги (2:1).

– Матч был очень интересен. Думаю, интересен для обеих сторон. У нас было много случаев, чтобы забивать больше, забивать в первом тайме. Важно, что мы выиграли сегодня. Мы очень готовились к этой игре.

– В какой момент вы поняли, что сможете дожать соперника?

– Мы почувствовали уверенность в себе на неделе. Мы следим за тренировочным процессом, понимаем свой потенциал и верим в себя. Всю игру я себя настраивал, что мы близки к успеху. Вышедшие на замену игроки были очень продуктивными и острыми. Основные игроки навязали очень приличный темп, а запасным нужно было выходить и дожимать.

– Какая ситуация с травмированными исполнителями?

– Мы должны доверять всем игрокам. Сегодня нам не смогли помочь четыре основных игрока: Стецьков, Жан Педрозу, Альварес, Сыч. Это большие потери для нас. Тем не менее, сегодня вышел Танда и провел очень достойный матч. Вышел Адамюк и провел качественную игру. Результат будет тогда, когда мы будем доверять своим игрокам и верить в них. Надо готовиться от матча к матчу. Решающие поединки для нас начались раньше, но для нас каждый следующий матч – это финал. Посмотрим, не будем забегать вперед. Важнейшее это тренировочный процесс. Каждый день является ключевым для нашей команды.

– Каков был ваш план на игру: сыграть рискованно и зрелищно или осторожнее и с мыслью о результате?

– Мы настраивались играть первым номером и быть главными действующими лицами на футбольном поле.

– Что произошло во время столкновения с Никитой Кравченко?

– Все закончилось хорошо. После момента мы нашли общий язык и пожали друг другу руки. Никита хотел выполнить аут, а я очутился на его пути. Он меня оттолкнул, я отреагировал на это. Не нужно было этого делать… Главное, что мы нашли общий язык.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
90’ +1
Иван Калюжный (Александрия) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Краснопир (Карпаты Львов).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Кампос (Александрия).
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Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига пресс-конференция чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Карпаты - Александрия
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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