Лупашко пояснил, как Карпаты обыграли Александрию в безумном матче УПЛ

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после матча против «Александрии» в 28 туре Украинской Премьер-лиги (2:1).

– Матч был очень интересен. Думаю, интересен для обеих сторон. У нас было много случаев, чтобы забивать больше, забивать в первом тайме. Важно, что мы выиграли сегодня. Мы очень готовились к этой игре.

– В какой момент вы поняли, что сможете дожать соперника?

– Мы почувствовали уверенность в себе на неделе. Мы следим за тренировочным процессом, понимаем свой потенциал и верим в себя. Всю игру я себя настраивал, что мы близки к успеху. Вышедшие на замену игроки были очень продуктивными и острыми. Основные игроки навязали очень приличный темп, а запасным нужно было выходить и дожимать.

– Какая ситуация с травмированными исполнителями?

– Мы должны доверять всем игрокам. Сегодня нам не смогли помочь четыре основных игрока: Стецьков, Жан Педрозу, Альварес, Сыч. Это большие потери для нас. Тем не менее, сегодня вышел Танда и провел очень достойный матч. Вышел Адамюк и провел качественную игру. Результат будет тогда, когда мы будем доверять своим игрокам и верить в них. Надо готовиться от матча к матчу. Решающие поединки для нас начались раньше, но для нас каждый следующий матч – это финал. Посмотрим, не будем забегать вперед. Важнейшее это тренировочный процесс. Каждый день является ключевым для нашей команды.

– Каков был ваш план на игру: сыграть рискованно и зрелищно или осторожнее и с мыслью о результате?

– Мы настраивались играть первым номером и быть главными действующими лицами на футбольном поле.

– Что произошло во время столкновения с Никитой Кравченко?

– Все закончилось хорошо. После момента мы нашли общий язык и пожали друг другу руки. Никита хотел выполнить аут, а я очутился на его пути. Он меня оттолкнул, я отреагировал на это. Не нужно было этого делать… Главное, что мы нашли общий язык.