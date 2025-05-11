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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.05.2025 18:00 – FT 2 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 20:04 | Обновлено 11 мая 2025, 20:11
1590
27

Отцепить Шахтер не получилось. Александрия все же уступила Карпатам

Команда Ротаня вела в счете, но в итоге позволила сопернику подняться на четвертое место

11 мая 2025, 20:04 | Обновлено 11 мая 2025, 20:11
1590
27
Отцепить Шахтер не получилось. Александрия все же уступила Карпатам
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 28 тур

«Карпаты» – «Александрия» – 1:1

Гол: Краснопир, 80, пен, Чачуа, 90+5 – Кампуш, 11

Предупреждения: Шепелев, 50, Цара, 60, Калюжный, 73, Копына, 79, Шабанов, 82,8, Бабо 82, Джевани, 85, Ермаков, 90+3

Удаление: Калюжный, 90+1 (второе предупреждение)

«Карпаты»: Кинарейкин – Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Танда, Чачуа (Клименко, 90+7) – Очеретько (Квасница, 67), Бруниньо (Федор, 74), Костенко (Шах, 74) – Невес (Краснопир, 67)

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шабанов, Кампуш, Копына – Калюжный, Мышнев – Козак (Джевани, 66), Шепелев (Смирный, 66), Цара (Беляев, 66) – Филиппов (Кулаков, 86)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион: «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Карпаты - Александрия отчеты Шахтер Донецк
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 28
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Gargantua81
Чачуа сделал результат, просто за счет своей бешенной энергетики
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+8
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FCKarpatyLv
Дякую, рідненькі Карпати за перемогу і емоції. Я зараз в армії, це так допомагає у цей важкий час!
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+6
adidas77
Чудова гра – немає слів! Карпати Львів, Карпати Львів! 
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+5
Airwolf77
Александрии достаточно будет в следующей игре дома победить Верес и серебро в их руках. А Карпаты сегодняшней волевой победой доказали, что именно они, а не Полесье и тем более Кривбасс заслуживают 4 места в ЕК. 
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+4
sahka1981
Молодці Карпати! Заслужили на цю перемогу! Грали краще!
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+4
Cityzen83
О-хо-хо. Останні 15 хвилин - це бімба-граната! Хто б що не говорив, але Карпати найбільше заслуговують вийти в Єврокубки. Тим паче, що 200 відсотковий пенальті не поставили на прикінці матчу, в грі з Поліссям.
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+4
Remark
А де Шахтар, дееее???
Динамо чемпіон, з чим я Вас і вітаю!
Щурячі боти, у Вас шо не день, то прийом шампанського, але не так як у всіх людей) Не в те "горло", як то кажуть)))
Карпати молоці, заслуговують грати в єврокубках або спробувати зіграти там.
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
serhiy
Молодці ! Гарний матч,інтрига і цікава кінцівка ! Карпати - леви !!!
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+3
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
БЕДНИЙ НАШ БРАТСКИЙ АРЕНДАМОРЕЦ В СЛЕДУЖЭМ ТУРЕ ПАЗОРНАЯ ДЕНАМКА АФОРМЕТ С АРЕНДАМОРНЦЕМ ЧЕМПЕОНСТВА НЕ ЗАСЛУЖЭНАЭ А В ПАСЛЭДНЯМ ТУРЕ ПАЗОРНАЯ АЛЕКСАНДРИЯ АФОРМЕТ СЕБЕБРО С НАШИМ АРЕНДАМОРЦЕМ БОГ РЕНАТ СПАСИ БРАТСКЕЙ АРЕНДАМОРЕЦ
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+3
Серж
Шлюхтар давно отцепили. +5 за 2 тура это Динамо - чемпион, а Шлюхта - с бронзой 
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+2
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⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
🎉🎉🎉Очень рад! Выбрал болеть сегодня за Колос🌾 и Карпаты💚🤍 (вы видели по аватаркам и пожеланиям в анонсах).
👉Оба были "андердоги" - но я поверил в них, и круто что они победили! Со львами🦁 ещё и счёт 2-1 угадал🎉🎉🎉😊
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+2
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
И пофиг, что Сашка уже не в гонке. 🥇Золото клуба ❤️😸Мурлыки всё-равно было неизбежно❗
👉А так вся страна будет рада видеть львов🦁 в еврокубках❗ Очень важный шаг навстречу мечте для Карпат! 🥳💚🤍 😊
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+1
Rostyk Karpa
Друге українське ель-классіко вдалось, емоції, боротьба, круті передачі та сейви, радий за Карпати, бажаю щоб Льоха (Саша (Олександрія)) реально підсилилась перед єврокубками, будуть всетаки Україну представляти але їхня гра чесно кажучи не дуже….а за Карпати я спокійний, вітаю з перемогою😄😄😄😄
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0
apepa
Ублюдок суркис купил сегодня судью и чемпионство. Да кому нужен такой сраный чемпионат??!!
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-8
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apepa
Паршивый судья деревинский весь матч испортил!
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-8
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