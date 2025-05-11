Отцепить Шахтер не получилось. Александрия все же уступила Карпатам
Команда Ротаня вела в счете, но в итоге позволила сопернику подняться на четвертое место
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Украинская Премьер-лига. 28 тур
«Карпаты» – «Александрия» – 1:1
Гол: Краснопир, 80, пен, Чачуа, 90+5 – Кампуш, 11
Предупреждения: Шепелев, 50, Цара, 60, Калюжный, 73, Копына, 79, Шабанов, 82,8, Бабо 82, Джевани, 85, Ермаков, 90+3
Удаление: Калюжный, 90+1 (второе предупреждение)
«Карпаты»: Кинарейкин – Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Танда, Чачуа (Клименко, 90+7) – Очеретько (Квасница, 67), Бруниньо (Федор, 74), Костенко (Шах, 74) – Невес (Краснопир, 67)
«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шабанов, Кампуш, Копына – Калюжный, Мышнев – Козак (Джевани, 66), Шепелев (Смирный, 66), Цара (Беляев, 66) – Филиппов (Кулаков, 86)
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Стадион: «Украина» (Львов)
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Щурячі боти, у Вас шо не день, то прийом шампанського, але не так як у всіх людей) Не в те "горло", як то кажуть)))
Карпати молоці, заслуговують грати в єврокубках або спробувати зіграти там.
👉Оба были "андердоги" - но я поверил в них, и круто что они победили! Со львами🦁 ещё и счёт 2-1 угадал🎉🎉🎉😊
👉А так вся страна будет рада видеть львов🦁 в еврокубках❗ Очень важный шаг навстречу мечте для Карпат! 🥳💚🤍 😊