Отцепить Шахтер не получилось. Александрия все же уступила Карпатам

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Украинская Премьер-лига. 28 тур

«Карпаты» – «Александрия» – 1:1

Гол: Краснопир, 80, пен, Чачуа, 90+5 – Кампуш, 11

Предупреждения: Шепелев, 50, Цара, 60, Калюжный, 73, Копына, 79, Шабанов, 82,8, Бабо 82, Джевани, 85, Ермаков, 90+3

Удаление: Калюжный, 90+1 (второе предупреждение)

«Карпаты»: Кинарейкин – Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Танда, Чачуа (Клименко, 90+7) – Очеретько (Квасница, 67), Бруниньо (Федор, 74), Костенко (Шах, 74) – Невес (Краснопир, 67)

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шабанов, Кампуш, Копына – Калюжный, Мышнев – Козак (Джевани, 66), Шепелев (Смирный, 66), Цара (Беляев, 66) – Филиппов (Кулаков, 86)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион: «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА