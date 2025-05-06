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ATP
06 мая 2025, 07:29 | Обновлено 06 мая 2025, 07:31
169
1

Синнер тренировался при заполненных трибунах под бурные крики «Оле, оле!»

Первая ракетка мира провел первую тренировку на центральном корте

06 мая 2025, 07:29 | Обновлено 06 мая 2025, 07:31
169
1
Синнер тренировался при заполненных трибунах под бурные крики «Оле, оле!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер провел первую тренировку на центральном корте грунтового Мастерса в Риме.

5 мая в день окончания своей трехмесячной дисквалификации, при заполненных трибунах (почти 5000 зрителей), под бурные крики «Оле, оле, оле, Синнер!» он тренировался с 38-й ракеткой мира Иржи Легечкой.

Тренировка, которая транслировалась в прямом эфире по местному телевидению, состоялась после церемонии в честь сборных Италии, которые в прошлом году выиграли Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

Обе трофейные чаши были выставлены на арене, а зрители на центральном корте спели национальный гимн Италии.

Италия впервые будет представлена на домашнем Мастерсе игроком номер один в мировом теннисе. Тем не менее, Янник Синнер затруднился объяснить, почему к нему приковано столько внимания.

«Я не знаю. Честно говоря, я думаю, что я просто обычный 23-летний парень. Я хорошо играю в теннис, но я ведь не меняю мир», – сказал он. – «Я всегда помню, что я из маленького городка с населением 2000 человек. Быть здесь, в Риме, и играть перед таким количеством людей – это большая честь».

В связи с тем, что в Ватикане в среду начинается конклав по избранию нового Папы Римского, возвращение Синнера породило заголовки в местной прессе: «Habemus Sinner!» – вариация латинского «Habemus Papam!», объявляемого с балкона собора Святого Петра после избрания Папы.

Редко когда спортсмена после допинговой дисквалификации встречали с таким ажиотажем.

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ATP Рим Янник Синнер Иржи Легечка дисквалификация допинг открытая тренировка
Вячеслав Кулаковский Источник: Associated Press
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Saar
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