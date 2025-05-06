Синнер тренировался при заполненных трибунах под бурные крики «Оле, оле!»
Первая ракетка мира провел первую тренировку на центральном корте
Первая ракетка мира Янник Синнер провел первую тренировку на центральном корте грунтового Мастерса в Риме.
5 мая в день окончания своей трехмесячной дисквалификации, при заполненных трибунах (почти 5000 зрителей), под бурные крики «Оле, оле, оле, Синнер!» он тренировался с 38-й ракеткой мира Иржи Легечкой.
Тренировка, которая транслировалась в прямом эфире по местному телевидению, состоялась после церемонии в честь сборных Италии, которые в прошлом году выиграли Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.
Обе трофейные чаши были выставлены на арене, а зрители на центральном корте спели национальный гимн Италии.
Италия впервые будет представлена на домашнем Мастерсе игроком номер один в мировом теннисе. Тем не менее, Янник Синнер затруднился объяснить, почему к нему приковано столько внимания.
«Я не знаю. Честно говоря, я думаю, что я просто обычный 23-летний парень. Я хорошо играю в теннис, но я ведь не меняю мир», – сказал он. – «Я всегда помню, что я из маленького городка с населением 2000 человек. Быть здесь, в Риме, и играть перед таким количеством людей – это большая честь».
В связи с тем, что в Ватикане в среду начинается конклав по избранию нового Папы Римского, возвращение Синнера породило заголовки в местной прессе: «Habemus Sinner!» – вариация латинского «Habemus Papam!», объявляемого с балкона собора Святого Петра после избрания Папы.
Редко когда спортсмена после допинговой дисквалификации встречали с таким ажиотажем.
Jannik Sinner steps on court for his first practice in Rome.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 5, 2025
So much love from the crowd.
Return of the King.
🇮🇹🦊
pic.twitter.com/ZMEWySnumy
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрэнк Уоррен хочет видеть президента Украины на бою на Уэмбли
Футболист таки продолжит карьеру в «Металлисте 1925»