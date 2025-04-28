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WTA
28 апреля 2025, 12:13 | Обновлено 28 апреля 2025, 12:25
207
0

Соперница Свитолиной дала телевизионное интервью после выхода в 1/8 финала

Мария Саккари в 1/8 финала сыграет с украинкой Элиной Свитолиной

28 апреля 2025, 12:13 | Обновлено 28 апреля 2025, 12:25
207
0
Соперница Свитолиной дала телевизионное интервью после выхода в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 82) прервала свою серию неудач в матчах против соперниц из Топ-10 (0-8), которая тянулась с прошлогоднего турнира WTA 1000 в Мадриде, и сравняла свой баланс против теннисисток из элиты на грунте – 6 побед и 6 поражений.

Саккари выиграла уже три матча подряд, включая победу над шестой сеяной Жасмин Паолини из Италии. В 1/8 финала она сыграет с 17-й сеяной Элиной Свитолиной. В их личных встречах счет равный – 2:2, и это будет их первая очная дуэль на грунтовом покрытии.

«Я четко понимала, что должна делать на корте, – сказала Саккари после матча с Паолини. – Просто вышла и идеально воплотила это в жизнь. Я не дала ей ни малейшей возможности вздохнуть. Это и было моей целью – так нужно играть против очень сильных соперниц.

Думаю, это было очень хорошее выступление, должна признать».

Бывшая третья ракетка мира впервые с прошлого года (грунтовый тысячник в Риме) пробилась в 1/8 финала турнира серии WTA 1000.

«Это довольно приятно, потому что давно у меня не было, скажем так, значимой победы. Все это время было непросто. Но в то же время я знала, что нужно доверять тренировочному процессу. Верить, что все придет. Это хороший шаг вперед, но я хочу сохранять скромные ожидания.

Мне кажется, что элементы начинают складываться воедино. Но впереди еще длинный путь».

Саккари сейчас снова возобновила работу с тренером Томом Хиллом после его почти годичного сотрудничества с Пэйтон Стернс.

«Мы два человека с одинаковыми амбициями и одной целью, – объяснила Мария. – Мы верим друг в друга. Мне очень комфортно, он знает мою игру как никто другой. Он вернулся без кардинальных изменений, просто собрал все кусочки вместе, и пока что это работает очень хорошо».

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Вячеслав Кулаковский Источник: WTA
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