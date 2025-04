Соперница Свитолиной дала телевизионное интервью после выхода в 1/8 финала

Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 82) прервала свою серию неудач в матчах против соперниц из Топ-10 (0-8), которая тянулась с прошлогоднего турнира WTA 1000 в Мадриде, и сравняла свой баланс против теннисисток из элиты на грунте – 6 побед и 6 поражений.

Саккари выиграла уже три матча подряд, включая победу над шестой сеяной Жасмин Паолини из Италии. В 1/8 финала она сыграет с 17-й сеяной Элиной Свитолиной. В их личных встречах счет равный – 2:2, и это будет их первая очная дуэль на грунтовом покрытии.

«Я четко понимала, что должна делать на корте, – сказала Саккари после матча с Паолини. – Просто вышла и идеально воплотила это в жизнь. Я не дала ей ни малейшей возможности вздохнуть. Это и было моей целью – так нужно играть против очень сильных соперниц.

Думаю, это было очень хорошее выступление, должна признать».

Бывшая третья ракетка мира впервые с прошлого года (грунтовый тысячник в Риме) пробилась в 1/8 финала турнира серии WTA 1000.

«Это довольно приятно, потому что давно у меня не было, скажем так, значимой победы. Все это время было непросто. Но в то же время я знала, что нужно доверять тренировочному процессу. Верить, что все придет. Это хороший шаг вперед, но я хочу сохранять скромные ожидания.

Мне кажется, что элементы начинают складываться воедино. Но впереди еще длинный путь».

Саккари сейчас снова возобновила работу с тренером Томом Хиллом после его почти годичного сотрудничества с Пэйтон Стернс.

«Мы два человека с одинаковыми амбициями и одной целью, – объяснила Мария. – Мы верим друг в друга. Мне очень комфортно, он знает мою игру как никто другой. Он вернулся без кардинальных изменений, просто собрал все кусочки вместе, и пока что это работает очень хорошо».

3 - Maria Sakkari conceded three games to Jasmine Paolini – the fewest in her career en route to victory over a WTA top 10 opponent. Zone. #MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/vW5SE3JmmR

18 - At WTA-1000 events since 2020, only four players have claimed more wins over WTA-1000 champions than Maria Sakkari (15) – Iga Swiatek (35), Aryna Sabalenka (24), Jessica Pegula (20) and Elena Rybakina (18). Level.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/cCk5BP9p2P