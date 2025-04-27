Неожиданно: определена возможная соперница Свитолиной в 1/8 финала Мадрида

Бывшая третья ракетка мира Мария Саккари из Греции, которая сейчас занимает 82-е место в рейтинге WTA, неожиданно вышла в 1/8 финала престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В третьем раунде Саккари в статусе андердога одолела шестую сеяную Жасмин Паолини из Италии, сделав это с разгромным счетом за 1 час и 21 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Мария Саккари (Греция) – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 6:2, 6:1

Это была третья встреча соперниц. Саккари выиграла второе очное противостояние.

Отдав Жасмин всего три гейма, Саккари установила личное достижение – наименьше количество проигранных геймов на пути к победе в матче против теннисистки из топ-10. Кроме того, для представительницы Греции это первая викторией над теннисисткой из первой десятки с марта 2024 года.

Следующей оппоненткой Марии может стать Элина Свитолина, если украинка в своем поединке 1/16 финала справится с Еленой Рыбакиной.

Саккари в столице Испании, помимо Паолини, также выбила Ван Синьюй и Магду Линетт.