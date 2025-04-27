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  4. Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
WTA
27 апреля 2025, 09:06 |
550
3

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/16 финала состоится 27 апреля и начнется в 21:00 по Киеву

27 апреля 2025, 09:06 |
550
3
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Коллаж Sport.ua

27 апреля на турнире в Мадриде свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 17) и Елена Рыбакина (WTA 11).

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины хорошо проводит грунтовую часть сезона, она выиграла турнир в Руане, но в Мадриде состав на порядок сильнее, как и класс турнира в целом. Здесь наша спортсменка стартовала с уверенной победы над британкой Сонай Картал – 6:3, 6:1, на это было потрачено 54 минуты. Таким образом, Свитолина одержала уже восьмую победу подряд во всех турнирах.

Элина находится в тех кондициях, когда способна обыграть соперницу любого уровня. В общей сложности наша спортсменка провела 25 матчей, в которых смогла одержать 19 побед.

Все грунтовые турниры являются подготовкой к Roland Garros, этот мейджор мечтает выиграть наша землячка. Благодаря своему опыту и отличной физической форме, Свитолина умело использует свои сильные качества.

Instagram. Еліна Світоліна

Елена Рыбакина

Еще в прошлом сезоне Рыбакина претендовала на победу в любом турнире, где, казалось, что только она способна стабильно играть на таком высоком уровне, как Соболенко и Свентек. Спортсменка начинала год в статусе шестой ракетки мира, но потом провела не лучшим образом сильные турниры, из-за чего выпала из топ-10. Сейчас она на 11-й строчке.

В Мадриде представительница Казахстана тоже начала со второго круга, где разобралась с опасной и нестабильной Бьянку Андрееску – 6:3, 6:2. Позади почти четыре месяца этого года, а Рыбакина так и не сумела набрать свою оптимальную форму. Спортсменка выиграла 19 матчей из 25. Лучше всего спортсменка играла на турнирах в ОАЭ этого сезона. В Абу-Даби и Дубае она добиралась до полуфиналов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Личные встречи

Как показывает статистика, теннисистки играли между собой пять раз на трех разных покрытиях, счет пока 3:2 в пользу Рыбакиной. Если брать матчи на грунте, то здесь 1:1.

В прошлом году соперницы пересекались дважды, оба матча прошли на мейджорах: Уимблдоне и Roland Garros. В обоих случаях украинка уступала в двух партиях.

Прогноз

Между собой сыграют две сильные и опытные теннисистки, небольшое преимущество букмекеры отдают Рыбакиной, она выше в рейтинге и имеет преимущество в очных противостояниях.

Думаю, здесь завяжется интересная борьба, в которой Свитолина способна побороться за победу. Перспективно здесь выглядит вариант со ставкой тотал больше 20,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,72.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
27.04.2025 -
21:00
Елена Рыбакина
Тотал больше 20.5 1.72 Сделать ставку

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Элина Свитолина Елена Рыбакина WTA Мадрид прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ukraine Forever
Лише перемога! Бажаємо вдачі Світоліній! Слава Україні!
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Показать Скрыть 1 ответ
Друг ФальКА
Українці вірять і надіються на перемогу Еліни! Тим більш, наша тенісистка набрала гарну форму. Побажаємо цікавої і захоплюючої дуелі. Хоча з Фальком ми сьогодні по різні барикади як у футболі, так і в тенісі, знає про що я. В тенісі, на відміну від нього, я точно не буду в програші
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