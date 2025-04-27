27 апреля на турнире в Мадриде свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 17) и Елена Рыбакина (WTA 11).

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины хорошо проводит грунтовую часть сезона, она выиграла турнир в Руане, но в Мадриде состав на порядок сильнее, как и класс турнира в целом. Здесь наша спортсменка стартовала с уверенной победы над британкой Сонай Картал – 6:3, 6:1, на это было потрачено 54 минуты. Таким образом, Свитолина одержала уже восьмую победу подряд во всех турнирах.

Элина находится в тех кондициях, когда способна обыграть соперницу любого уровня. В общей сложности наша спортсменка провела 25 матчей, в которых смогла одержать 19 побед.

Все грунтовые турниры являются подготовкой к Roland Garros, этот мейджор мечтает выиграть наша землячка. Благодаря своему опыту и отличной физической форме, Свитолина умело использует свои сильные качества.

Instagram. Еліна Світоліна

Елена Рыбакина

Еще в прошлом сезоне Рыбакина претендовала на победу в любом турнире, где, казалось, что только она способна стабильно играть на таком высоком уровне, как Соболенко и Свентек. Спортсменка начинала год в статусе шестой ракетки мира, но потом провела не лучшим образом сильные турниры, из-за чего выпала из топ-10. Сейчас она на 11-й строчке.

В Мадриде представительница Казахстана тоже начала со второго круга, где разобралась с опасной и нестабильной Бьянку Андрееску – 6:3, 6:2. Позади почти четыре месяца этого года, а Рыбакина так и не сумела набрать свою оптимальную форму. Спортсменка выиграла 19 матчей из 25. Лучше всего спортсменка играла на турнирах в ОАЭ этого сезона. В Абу-Даби и Дубае она добиралась до полуфиналов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Личные встречи

Как показывает статистика, теннисистки играли между собой пять раз на трех разных покрытиях, счет пока 3:2 в пользу Рыбакиной. Если брать матчи на грунте, то здесь 1:1.

В прошлом году соперницы пересекались дважды, оба матча прошли на мейджорах: Уимблдоне и Roland Garros. В обоих случаях украинка уступала в двух партиях.

Прогноз

Между собой сыграют две сильные и опытные теннисистки, небольшое преимущество букмекеры отдают Рыбакиной, она выше в рейтинге и имеет преимущество в очных противостояниях.

Думаю, здесь завяжется интересная борьба, в которой Свитолина способна побороться за победу. Перспективно здесь выглядит вариант со ставкой тотал больше 20,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,72.

Прогноз Sport.ua Элина Свитолина Елена Рыбакина Тотал больше 20.5 1.72 Сделать ставку

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