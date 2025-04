Бенчич оформила четвертый бублик в 2025. Только у одной теннисистки больше

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 42) успешно стартовала на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/64 финала швейцарка в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 77) за 1 час и 1 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) – Зейнеп Сонмез (Турция) [Q] – 6:0, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Следующей соперницей Белинды в столице Испании будет 20-я сеяная Клара Таусон из Дании.

Бенчич оформил четвертый бублик в сезоне. В 2025 году Белинда также выигрывала сет со счетом 6:0 у Вероники Кудерметовой (дважды) в Абу-Даби и у Аои Ито в Дубае.

В этом сезоне больше баранок повесила только вторая ракетка мира Ига Свентек – восемь штук.

4 - Only Iga Swiatek (eight) has won more sets with a 6-0 scoreline than Belinda Bencic in 2025 (four now). Wheel.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider