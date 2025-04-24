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  4. Бенчич оформила четвертый бублик в 2025. Только у одной теннисистки больше
WTA
24 апреля 2025, 07:49 |
256
0

Бенчич оформила четвертый бублик в 2025. Только у одной теннисистки больше

В первом раунде Мадрида Белинла в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез

24 апреля 2025, 07:49 |
256
0
Бенчич оформила четвертый бублик в 2025. Только у одной теннисистки больше
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 42) успешно стартовала на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/64 финала швейцарка в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 77) за 1 час и 1 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) – Зейнеп Сонмез (Турция) [Q] – 6:0, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Следующей соперницей Белинды в столице Испании будет 20-я сеяная Клара Таусон из Дании.

Бенчич оформил четвертый бублик в сезоне. В 2025 году Белинда также выигрывала сет со счетом 6:0 у Вероники Кудерметовой (дважды) в Абу-Даби и у Аои Ито в Дубае.

В этом сезоне больше баранок повесила только вторая ракетка мира Ига Свентек – восемь штук.

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Белинда Бенчич Ига Свёнтек WTA Мадрид Зейнеп Сонмез
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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