Победы не хватило. Челси уступил Легии и вышел в 1/2 Лиги конференций
Это первое поражение английского клуба в этом сезоне еврокубков
В четверг, 17 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».
Встречу принимает Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.
Польская команда быстро вышла перед благодаря голу Томаша Пекгарта с пенальти. На 33-й минуте защитник «синих» Марк Кукурелья сравняли счет.
Во второй половине встречи «Легии» хватило на всего лишь 1 гол. Отличиться удалось Стиву Капуади. Матч завершился со счетом 1:2.
В 1/2 финала «Челси» сыграет с победителем пары «Рапид» – «Юргорден».
Лига конференций. 1/4 финала
Челси – Легия – 1:2 (первый матч – 3:0)
Голы: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (пенальти), Капуади, 53
Предупреждения: Йоргенсен, 9, Бадиашиль, 48
Челси: Йоргенсен, Джеймс, Адарабиойо, Бадьяшиль, Кукурелья (Гюсто, 58), Дьюсбери-Холл, Ачемпонг, Санчо (Нето, 83), Палмер (Мадуэке, 58), Нкунку, Джексон (Джордж, 46)
Легия: Ковачевич, Панков, Зиолковски (Енджейчик, 86), Капюади, Винагре, Ойеделе, Элитим (Аугустыняк, 78), Гонсалвеш (Бичахчян, 86), Моришита, Лукиньяс (Шепаньяк, 77), Пекарт (Чодына, 67)
Фото матча:
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