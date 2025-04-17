Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
17 апреля 2025, 12:38 |
20
0

Челси – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля матч Лиги конференций

17 апреля 2025, 12:38 |
20
0
Челси – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Челси» и «Легия».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась с разгромным счетом 3:0 в пользу английской команде.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Челси – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Легия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Английский гранд рассматривает увольнение тренера после окончания сезона
Рапид Вена – Юргорден. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Ягеллония – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Легия Варшава Челси смотреть онлайн Лига конференций
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Включая Ярмоленко. Три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером
Футбол | 16 апреля 2025, 18:12 1
Включая Ярмоленко. Три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером
Включая Ярмоленко. Три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером

Футболистам нужно быть осторожными в матче против Обоолони

Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Футбол | 17 апреля 2025, 08:27 5
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ

Между соперниками возник конфликт во время матча 1/4 финала

Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 08:07
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Склоним головы. Фан Динамо, которого убили за то, что не перешел на русский
Война | 17.04.2025, 09:00
Склоним головы. Фан Динамо, которого убили за то, что не перешел на русский
Склоним головы. Фан Динамо, которого убили за то, что не перешел на русский
Атлетик – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 17.04.2025, 12:38
Атлетик – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Атлетик – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
16.04.2025, 01:19
Бокс
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
15.04.2025, 15:51
Футбол
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
16.04.2025, 06:05 2
Снукер
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
15.04.2025, 13:37 4
Футбол
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 7
Футбол
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем