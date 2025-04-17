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Лига конференций
Проходит дальше Челси
17.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 1 : 2
Легия
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Лига конференций
17 апреля 2025, 23:55 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:59
617
2

Победы полякам не хватило. Челси уступил Легии, но вышел в 1/2 финала

Это первое поражение английского клуба в этом сезоне еврокубков

17 апреля 2025, 23:55 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:59
617
2
Победы полякам не хватило. Челси уступил Легии, но вышел в 1/2 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Легия

В четверг, 17 апреля, проходил ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».

Встречу принимал Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Лиги Конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

Польская команда быстро вышла перед благодаря голу Томаша Пекгарта с пенальти. На 33-й минуте защитник «синих» Марк Кукурелья сравняли счет.

Во второй половине встречи «Легии» хватило на всего лишь 1 гол. Отличиться удалось Стиву Капуади. Матч завершился со счетом 1:2.

В 1/2 финала «Челси» сыграет с победителем пары «Рапид» – «Юргорден».

Лига конференций. 1/4 финала

Челси – Легия – 1:2 (первый матч – 3:0)

Голы: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (пенальти), Капуади, 53

Предупреждения: Йоргенсен, 9, Бадиашиль, 48

Челси: Йоргенсен, Джеймс, Адарабиойо, Бадьяшиль, Кукурелья (Гюсто, 58), Дьюсбери-Холл, Ачемпонг, Санчо (Нето, 83), Палмер (Мадуэке, 58), Нкунку, Джексон (Джордж, 46)

Легия: Ковачевич, Панков, Зиолковски (Енджейчик, 86), Капюади, Винагре, Ойеделе, Элитим (Аугустыняк, 78), Гонсалвеш (Бичахчян, 86), Моришита, Лукиньяс (Шепаньяк, 77), Пекарт (Чодына, 67)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Стив Капуади (Легия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Челси).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Пекгарт (Легия).
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Челси Легия Варшава Лига конференций Марк Кукурелья Томаш Пекгарт
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Для Легії ця перемога все одно буде знаковою на багато років. Не зважаючи на загальний результат
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+1
Andromed
та лондонці в цьому матчі могли собі дозволити більш розслаблено грати, головне що пройшли далі
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0
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