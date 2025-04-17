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Лига конференций
Челси
17.04.2025 22:00 - : -
Легия
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Англия
17 апреля 2025, 05:15 |
32
0

Челси – Легия. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 17 апреля и начнется в 22:00 по Киеву

17 апреля 2025, 05:15 |
32
0
Челси – Легия. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

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17 апреля свою ответную встречу в Лиге конференций проведут Челси и Легия. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

«Синие» проводят тяжелый сезон, который еще может стать успешным. В чемпионате Челси идет шестым, отставая от пятерки на одно очко, тут вся борьба за путевку в Лигу Чемпионов еще впереди. Свой последний матч подопечные Энцо Марески сыграли вничью дома против аутсайдера Ипсвича, уступая 0:2 по ходу встречи, сыграли 2:2, даже несмотря на камбэк, это стало существенной потерей очков. В последних четырех играх чемпионата у Челси всего одна победа.

У клуба есть все шансы выиграть Лигу конференций, но если лондонцы возьмут третий по значимости еврокубок и не попадут в Лигу Чемпионов, этот сезон они не могут себе занести в актив, учитывая сколько было вложено в команду. Точно не сыграют Фофана, Гиу, Келлимен, Лавия, Фофана и Мудрык. Ротация состава в этой встрече будет логичным решением.

Легия

Польские клубы не считаются сильными, хотя есть серьезная сборная. Легия дошла до четвертьфинала, что уже можно считать успехом. Хоть какого-то сопротивления от команды ждали дома, но особых шансов не было, слишком уж велика пропасть в классе.

Даже на внутренней арене команда идет только пятой в чемпионате, а уровень там не такой высокий, там проиграли дома одному из лидеров Ягеллонии – 0:1, причем счет не по игре, ведь Легия играла лучше соперника. В крайних пяти встречах чемпионата команда одержала всего одну победу. Главные надежды команды теперь связаны с Кубком Польши, где 2 мая придется сыграть в финале против Погонь Щецин. У клуба семь кадровых потерь перед этой встречей.

Личные встречи

В первом матче чуда не случилось, Челси контролировал ход игры, но в первой половине не забил. Лондонцы прибавили во втором тайме, сразу же открыли счет, а потом довели дело до уверенной победы со счетом 3:0, превратив в формальность ответную встречу.

Прогноз

В этой паре все решено, просто встречаются команды совершенно разного уровня. Челси считается большим фаворитом и во второй игре, хотя лондонцам и не обязательно выставлять сильнейший состав.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Челси – 1,24, ничья – 6,48, победа Легии – 10,56. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Вне зависимости от того, кто выйдет на поле у хозяев, это точно футболисты выше классом, чем соперники. Ставлю на успех лондонцев с форой -1,5 гола за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Челси
17 апреля 2025 -
22:00
Легия
Фора Челси (-1.5) 1.66 Сделать ставку

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Легия Варшава Челси Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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