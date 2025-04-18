Челси – Легия – 1:2. Сенсация в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций
В четверг, 17 апреля, прошел ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».
Встречу принимала Стемфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток раздался в 22:00 по киевскому времени.
Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.
Польская команда быстро вышла вперед с голом Томаша Пекгарта с пенальти. На 33-й минуте защитник синих Марк Кукурелья сравнял счет.
Во второй половине встречи Легии хватило всего на 1 гол. Отличиться удалось Стиву Капуади. Матч завершился со счетом 1:2.
В 1/2 финала Челси сыграет с Юргорденом.
Лига конференций. 1/4 финала
Челси – Легия – 1:2
Голы: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (пенальти), Капуади, 53
❗️ ГОЛ! Пекгарт забил в ворота Челси, 10-я минута, 0:1
❗️ ГОЛ! Кукурелья забил в ворота Легии, 33-я минута, 1:1
События матча
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