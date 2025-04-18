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17.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 1 : 2
Легия
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Лига конференций
18 апреля 2025, 02:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:18
362
0

Челси – Легия – 1:2. Сенсация в Лондоне. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций

18 апреля 2025, 02:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:18
362
0
Челси – Легия – 1:2. Сенсация в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

В четверг, 17 апреля, прошел ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».

Встречу принимала Стемфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток раздался в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

Польская команда быстро вышла вперед с голом Томаша Пекгарта с пенальти. На 33-й минуте защитник синих Марк Кукурелья сравнял счет.

Во второй половине встречи Легии хватило всего на 1 гол. Отличиться удалось Стиву Капуади. Матч завершился со счетом 1:2.

В 1/2 финала Челси сыграет с Юргорденом.

Лига конференций. 1/4 финала

Челси – Легия – 1:2

Голы: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (пенальти), Капуади, 53

❗️ ГОЛ! Пекгарт забил в ворота Челси, 10-я минута, 0:1

❗️ ГОЛ! Кукурелья забил в ворота Легии, 33-я минута, 1:1

❗️ ГОЛ! Капуади забил в ворота Челси, 53-я минута, 1:2

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Стив Капуади (Легия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Челси).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Пекгарт (Легия).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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