Челси – Легия – 1:2. Сенсация в Лондоне. Видео голов и обзор матча

В четверг, 17 апреля, прошел ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между лондонским «Челси» и варшавской «Легией».

Встречу принимала Стемфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток раздался в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

Польская команда быстро вышла вперед с голом Томаша Пекгарта с пенальти. На 33-й минуте защитник синих Марк Кукурелья сравнял счет.

Во второй половине встречи Легии хватило всего на 1 гол. Отличиться удалось Стиву Капуади. Матч завершился со счетом 1:2.

В 1/2 финала Челси сыграет с Юргорденом.

Лига конференций. 1/4 финала

Челси – Легия – 1:2

Голы: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (пенальти), Капуади, 53

❗️ ГОЛ! Пекгарт забил в ворота Челси, 10-я минута, 0:1

❗️ ГОЛ! Кукурелья забил в ворота Легии, 33-я минута, 1:1

❗️ ГОЛ! Капуади забил в ворота Челси, 53-я минута, 1:2