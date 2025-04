Свитолина с баранкой разгромила Калинину и вышла в четвертьфинал Руана

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) уверенно вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В 1/8 финала первая ракетка Украины в двух сетах переиграла свою соотечественницу Ангелину Калинину (WTA 65) за 1 час и 21 минуту.

WTA 250 Руан. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:0

Это была четвертая встреча соперниц. Элина добыла четвертую победу.

В четвертьфинал соревнований во Франции Свитолина сыграет против победительницы противостояния Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA 73) – Варвара Грачева (Франция, WTA 67).

Элина вышла в третий четвертьфинал в 2025 году. Ранее она доходила до этой стадии на Australian Open и Индиан-Уэллс, где проиграла Мэдисон Киз и Мирре Андреевой соответственно.

Элина на старте Руана выиграла у Жиль Тайхман, а Ангелина справилась с Нао Хабино. Калинина потерпела восьмое поражение в последних десяти матчах.

