Приятное дежавю. Свитолина успешно стартовала в Руане и вышла на Калинину
Элина обыграла Жиль Тайхман с таким же счетом, как и в матче за сборную Украины
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.
В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла швейцарку Жиль Тайхман (WTA 96) за 1 час и 30 минут.
WTA 250 Руан. Грунт. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [1] – Жиль Тайхан (Швейцария) – 6:4, 6:2
Это была пятая встреча соперниц. Свитолина выиграла третье очное противостояние.
В частности, Элина выиграла второй поединок у Жиль за пять дней. 12 апреля украинка с таким же счетом одолела Тайхман во второй игре матчевого противостояния сборных Украины и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Следующей соперницей Свитолиной будет Ангелина Калинина, которая на старте соревнований прошла Нао Хибино.
Элина провела 20-й матч в 2025 году (18-й на уровне Тура) и добыла 14-ю победу (12-ю в Туре).
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