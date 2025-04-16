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WTA
16 апреля 2025, 19:37 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:02
1930
3

Приятное дежавю. Свитолина успешно стартовала в Руане и вышла на Калинину

Элина обыграла Жиль Тайхман с таким же счетом, как и в матче за сборную Украины

16 апреля 2025, 19:37 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:02
1930
3
Приятное дежавю. Свитолина успешно стартовала в Руане и вышла на Калинину
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла швейцарку Жиль Тайхман (WTA 96) за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Руан. Грунт. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Жиль Тайхан (Швейцария) – 6:4, 6:2

Это была пятая встреча соперниц. Свитолина выиграла третье очное противостояние.

В частности, Элина выиграла второй поединок у Жиль за пять дней. 12 апреля украинка с таким же счетом одолела Тайхман во второй игре матчевого противостояния сборных Украины и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Следующей соперницей Свитолиной будет Ангелина Калинина, которая на старте соревнований прошла Нао Хибино.

Элина провела 20-й матч в 2025 году (18-й на уровне Тура) и добыла 14-ю победу (12-ю в Туре).

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Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Элина Свитолина Жиль Тайхман Ангелина Калинина WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Sashamar
Вісті з ITF . Наразі Подрєз в Мадриді на сотці б'ється з Паке на рівних, в Словенії  Олійникова відправила болотну курсом російського корабля, Завацька тільки почала, Соболєва, на жаль, перший сет безпорадно програла італійці з четвертої сотні.
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+3
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C.Пеклов
Молодець!Цікаво на грунті з Калініною буде!Невже Геля так просто здасться?
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+2
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