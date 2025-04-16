Приятное дежавю. Свитолина успешно стартовала в Руане и вышла на Калинину

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла швейцарку Жиль Тайхман (WTA 96) за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Руан. Грунт. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Жиль Тайхан (Швейцария) – 6:4, 6:2

Это была пятая встреча соперниц. Свитолина выиграла третье очное противостояние.

В частности, Элина выиграла второй поединок у Жиль за пять дней. 12 апреля украинка с таким же счетом одолела Тайхман во второй игре матчевого противостояния сборных Украины и Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Следующей соперницей Свитолиной будет Ангелина Калинина, которая на старте соревнований прошла Нао Хибино.

Элина провела 20-й матч в 2025 году (18-й на уровне Тура) и добыла 14-ю победу (12-ю в Туре).