Украина – Швейцария – 1:1. Свитолина победила и вывела сборную в финал КБДК

12 апреля женская сборная Украины проводит матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.

Во второй игре на корте сошлись Элина Свитолина (WTA 18) и Жиль Тайхман (WTA 96). Украинка одержала победу в двух сетах.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

Украина – Швейцария. Второй матч

Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2

Это была четвертая личная встреча. Элина выиграла второй очный поединок.

Свитолина провела 26-й матч за национальную команду и одержала 17-ю победу.

Благодаря виктории Элины Украина впервые вышла в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг! Финальный этап командного турнира состоится в сентябре в китайском городе Шеньчжэнь.

Парный матч между украинками и швейцарками не будет иметь турнирного значения. Даже в случае поражения у украинок будет лучший процент выигранных встреч, чем у польской и швейцарской сборных.

Украина – Швейцария – 1:1

The moment that sealed it 🔥🇺🇦 Ukraine's Elina Svitolina defeats Switzerland's Jil Teichmann 6-4, 6-2 to send Ukraine through to Shenzhen 🙌 #BJKCup pic.twitter.com/WJAZloJ1F9

For the very first time 💙💛🥳



Ukraine will make their first ever appearance at the #BJKCup Finals! pic.twitter.com/YYI7h9sQNS