Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется

12 апреля женская сборная Украины проводит матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.

В первой игре на корт вышли Марта Костюк (WTA 25) и Селин Наеф (WTA 178). Украинка потерпела поражения в двух сетах.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

Украина – Швейцария. Первый матч

Марта Костюк – Селин Наеф – 4:6, 6:7 (1:7)

В первой партии Марта проиграла 3 гейма подряд со счета 4:3, когда побеждала с брейком. А во втором сете дважды вела с брейком, но растеряла преимущество, уступив на тай-брейке.

Если бы Марта одолела Наеф, то Украина досрочно бы вышла в финальный раунд КБДК. Теперь у украинской сборной есть еще два шанса: встреча Элины Свитолиной с Жиль Тайхман и парный поединок.

Марта провела 11-й одиночный поединок за национальную украинскую команду. На ее счету восемь побед.

Украина – Швейцария – 0:1

What a moment ❤️ 🇨🇭



Celine Naef claims a first #BJKCup win for Switzerland over Ukraine's Marta Kostyuk 😍



Her 6-4 7-6(1) victory gives Switzerland a 1-0 lead in the tie and keeps their hopes alive! pic.twitter.com/Btug840r3A