Чистка завершена. Де Минаур уничтожил Медведева в 1/8 финала Монте-Карло
Алекс в двух сетах разгромил «нейтрала» за 1 час и 13 минут и вышел в четвертьфинал
Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 10) вышел в четвертьфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.
В 3-м раунде австралиец в двух сетах разгромил «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 11) за 1 час и 13 минут.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала
Даниил Медведев [9] – Алекс де Минаур (Австралия) [8] – 2:6, 2:6
Это была 11-я встреча соперников. Алекс одержал третью победу.
В четвертьфинале Мастерса демон сыграет либо против Алехандро Табило, либо против Григора Димитрова.
В своем стартовом поединке на кортах Монако Алекс выбил Томаша Махача. Отметим, что после вылета Медведева, к счастью, в Монте-Карло больше не осталось представителей страны 404.
Де Минаур вышел в свой пятый четвертьфинальный поединок на Мастерсах.
Demon gets it done 👏— Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2025
Alex de Minaur defeats Medvedev 6-2 6-2 to advance to his 5th Masters 1000 quarter-final!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/oOXPWWXQJK
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