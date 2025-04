Чистка завершена. Де Минаур уничтожил Медведева в 1/8 финала Монте-Карло

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 10) вышел в четвертьфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 3-м раунде австралиец в двух сетах разгромил «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 11) за 1 час и 13 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Даниил Медведев [9] – Алекс де Минаур (Австралия) [8] – 2:6, 2:6

Это была 11-я встреча соперников. Алекс одержал третью победу.

В четвертьфинале Мастерса демон сыграет либо против Алехандро Табило, либо против Григора Димитрова.

В своем стартовом поединке на кортах Монако Алекс выбил Томаша Махача. Отметим, что после вылета Медведева, к счастью, в Монте-Карло больше не осталось представителей страны 404.

Де Минаур вышел в свой пятый четвертьфинальный поединок на Мастерсах.

Demon gets it done 👏



Alex de Minaur defeats Medvedev 6-2 6-2 to advance to his 5th Masters 1000 quarter-final!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/oOXPWWXQJK