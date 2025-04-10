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  4. Чистка завершена. Де Минаур уничтожил Медведева в 1/8 финала Монте-Карло
ATP
10 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 10 апреля 2025, 18:58
285
0

Чистка завершена. Де Минаур уничтожил Медведева в 1/8 финала Монте-Карло

Алекс в двух сетах разгромил «нейтрала» за 1 час и 13 минут и вышел в четвертьфинал

10 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 10 апреля 2025, 18:58
285
0
Чистка завершена. Де Минаур уничтожил Медведева в 1/8 финала Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 10) вышел в четвертьфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 3-м раунде австралиец в двух сетах разгромил «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 11) за 1 час и 13 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Даниил Медведев [9] – Алекс де Минаур (Австралия) [8] – 2:6, 2:6

Это была 11-я встреча соперников. Алекс одержал третью победу.

В четвертьфинале Мастерса демон сыграет либо против Алехандро Табило, либо против Григора Димитрова.

В своем стартовом поединке на кортах Монако Алекс выбил Томаша Махача. Отметим, что после вылета Медведева, к счастью, в Монте-Карло больше не осталось представителей страны 404.

Де Минаур вышел в свой пятый четвертьфинальный поединок на Мастерсах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев и Алекс де Минаур
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев
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Алекс де Минаур Даниил Медведев ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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