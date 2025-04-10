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ATP
10 апреля 2025, 17:16 | Обновлено 10 апреля 2025, 17:26
329
0

Прошлогодний финалист Монте-Карло не подал на матч и покинул Мастерс

Алексей Попырин в трех сетах вырвал победу у Каспера Рууда в 3-м раунде супертурнира

10 апреля 2025, 17:16 | Обновлено 10 апреля 2025, 17:26
329
0
Прошлогодний финалист Монте-Карло не подал на матч и покинул Мастерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Попырин

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/8 финала норвежец в трех сетах уступил представителю Австралии Алексею Попырину (АТР 27) за 2 часа и 58 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Алексей Попырин (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия) [4] – 6:4, 3:6, 7:5

В третьей партии Рууд побеждал 5:3, имел два матчбола на приеме в 9-м гейме, в 10-м не подал на матч, а затем и вовсе проиграл.

Это было первое очное противостояние соперников.

Следующим соперником Алексея будет Алехандро Давидович-Фокина, который ранее одолел Джека Дрейпера.

Попырин в Монако также уже успел пройти Уго Умбера и Фрэнсиса Тиафо. Все три поединка австралийский теннисист выиграл в трех сетах, а всего на корте он провел уже около 8 часов.

В прошлом году Каспер Рууд играл в финале Монте-Карло, где уступил Стефаносу Циципасу. Норвежец не сумел защитить очки и теперь близок к вылету из топ-10.

Интересно, что на счету Попырина всего 47 матчей на грунте на уровне Тура, в которых он добыл 23 победы. В тоже время, Каспер – профильный грунтовик с винрейтом 73% (146 побед против 53 поражений).

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Попырин
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Попырин
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд
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Каспер Рууд Алексей Попырин ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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