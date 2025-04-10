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ATP
10 апреля 2025, 15:15 | Обновлено 10 апреля 2025, 15:20
336
0

Шестой номер АТР вылетел из Монте-Карло, проиграв в трехчасовом триллере

Джек Дрейпер пытался, но все же Алехандро Давидович Фокина оказался сильнее

10 апреля 2025, 15:15 | Обновлено 10 апреля 2025, 15:20
336
0
Шестой номер АТР вылетел из Монте-Карло, проиграв в трехчасовом триллере
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер и Алехандро Давидович Фокина

Шестой номер рейтинга АТР и действующий чемпионом Индиан-Уэллс Джек Дрейпер (Великобритания) завершил выступления на Мастерсе в Монте-Карло.

В 1/8 финала британец в трех сетах проиграл Алехандро Давидовичу Фокине (Испания, ATP 42) за 2 часа и 48 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [5] – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 3:6, 7:6 (8:6), 4:6

Это была первая встреча соперников. Во второй партии Дрейпер отыграл брейк и матчбол на тай-брейке, перевел игру в третий сет, но все же потерпел поражение.

Дрейпер и Фокина впервые провели очное противостояние.

Следующим соперником Алехандро будет или Алексей Попырин, или Каспер Рууд. Испанец в Монако также уже прошел Бена Шелтона и Томаса Мартина Этчеверри.

Фокина вышел в 25-й четвертьфинал в карьере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Давидович Фокина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Давидович Фокина
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Алехандро Давидович-Фокина Джек Дрейпер ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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