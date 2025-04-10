Шестой номер АТР вылетел из Монте-Карло, проиграв в трехчасовом триллере
Джек Дрейпер пытался, но все же Алехандро Давидович Фокина оказался сильнее
Шестой номер рейтинга АТР и действующий чемпионом Индиан-Уэллс Джек Дрейпер (Великобритания) завершил выступления на Мастерсе в Монте-Карло.
В 1/8 финала британец в трех сетах проиграл Алехандро Давидовичу Фокине (Испания, ATP 42) за 2 часа и 48 минут.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала
Джек Дрейпер (Великобритания) [5] – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 3:6, 7:6 (8:6), 4:6
Это была первая встреча соперников. Во второй партии Дрейпер отыграл брейк и матчбол на тай-брейке, перевел игру в третий сет, но все же потерпел поражение.
Дрейпер и Фокина впервые провели очное противостояние.
Следующим соперником Алехандро будет или Алексей Попырин, или Каспер Рууд. Испанец в Монако также уже прошел Бена Шелтона и Томаса Мартина Этчеверри.
Фокина вышел в 25-й четвертьфинал в карьере.
Statement win for Foki 👊— Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2025
Davidovich Fokina defeats world no.6 Draper 6-3 6-7 6-4 to reach his 25th tour-level quarter-final #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/z3tn4mcoQA
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