Шестой номер АТР вылетел из Монте-Карло, проиграв в трехчасовом триллере

Шестой номер рейтинга АТР и действующий чемпионом Индиан-Уэллс Джек Дрейпер (Великобритания) завершил выступления на Мастерсе в Монте-Карло.

В 1/8 финала британец в трех сетах проиграл Алехандро Давидовичу Фокине (Испания, ATP 42) за 2 часа и 48 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [5] – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 3:6, 7:6 (8:6), 4:6

Это была первая встреча соперников. Во второй партии Дрейпер отыграл брейк и матчбол на тай-брейке, перевел игру в третий сет, но все же потерпел поражение.

Дрейпер и Фокина впервые провели очное противостояние.

Следующим соперником Алехандро будет или Алексей Попырин, или Каспер Рууд. Испанец в Монако также уже прошел Бена Шелтона и Томаса Мартина Этчеверри.

Фокина вышел в 25-й четвертьфинал в карьере.

Statement win for Foki 👊



Davidovich Fokina defeats world no.6 Draper 6-3 6-7 6-4 to reach his 25th tour-level quarter-final #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/z3tn4mcoQA