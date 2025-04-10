Первый четвертьфиналист Монте-Карло: Фис наказал Рублева и ждет Алькараса
Артур в двух сетах разгромил «нейтрала» за 1 час и 3 минуты
Французский теннисист Артур Фис (АТР 15) пробился в четвертьфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.
В 3-м раунде француз в двух сетах уверенно переиграл «нейтрального» Андрея Рублева (АТР 9) за 1 час и 3 минуты.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала
Андрей Рублев [7] – Артур Фис (Франция) [12] – 2:6, 3:6
Это была вторая встреча соперников. Фис взял реванш за поражение в четвертьфинале Гонконга-2024.
Следующим соперником Артура может стать второй сеяный Карлос Алькарас, если испанец пройдет в своем поединке 1/8 финала Даниэля Альтмайера.
Помимо Рублева, Фис в Монако также переиграл Таллона Грикспора и Флавио Коболли. Рублев в своей стартовой игре выбил Гаэля Монфиса.
Фис в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал Мастерса. В марте он вылетел на этой стадии из турниров АТР 1000 в Майами и Индиан-Уэллс.
Allez Arthur 🙌— Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2025
Fils defeats former champion Rublev in 1hr 1min, 6-2 6-3!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/VZD485aODh
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