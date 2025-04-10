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ATP
10 апреля 2025, 13:36 | Обновлено 10 апреля 2025, 13:52
275
1

Первый четвертьфиналист Монте-Карло: Фис наказал Рублева и ждет Алькараса

Артур в двух сетах разгромил «нейтрала» за 1 час и 3 минуты

10 апреля 2025, 13:36 | Обновлено 10 апреля 2025, 13:52
275
1
Первый четвертьфиналист Монте-Карло: Фис наказал Рублева и ждет Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

Французский теннисист Артур Фис (АТР 15) пробился в четвертьфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 3-м раунде француз в двух сетах уверенно переиграл «нейтрального» Андрея Рублева (АТР 9) за 1 час и 3 минуты.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Андрей Рублев [7] – Артур Фис (Франция) [12] – 2:6, 3:6

Это была вторая встреча соперников. Фис взял реванш за поражение в четвертьфинале Гонконга-2024.

Следующим соперником Артура может стать второй сеяный Карлос Алькарас, если испанец пройдет в своем поединке 1/8 финала Даниэля Альтмайера.

Помимо Рублева, Фис в Монако также переиграл Таллона Грикспора и Флавио Коболли. Рублев в своей стартовой игре выбил Гаэля Монфиса.

Фис в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал Мастерса. В марте он вылетел на этой стадии из турниров АТР 1000 в Майами и Индиан-Уэллс.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев и Артур Фис
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Артур Фис Андрей Рублев ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Лінія Манжино. Не один француз, так інший, не один загорілий хлопчик, так другий. Працюють у команді: Гаель вимотав, Артур дотиснув. Але рускіє не пройдуть!
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