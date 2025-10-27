Рейтинг ATP. Синнер сократил отставание от Алькараса после титула в Вене

27 октября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на двух пятисотниках: в Вене и Базеле.

Чемпионом в Австрии стал итальянец Янник Синнер. Благодаря этому трофею итальянец сократил отставание от лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Испанец опережает Синнера на 840 очков перед Мастерсом в Париже – 11340 очков против 10500.

В Базеле титул завоевал Жоау Фонсека. Бразилец установил личный рекорд, поднявшись на 28-ю позицию

В топ-5 рейтинга также Александр Зверев, Тейлор Фритц и Новак Джокович. В первой десятке произошло несколько изменений: Алекс де Минаур и Бен Шелтон поменялись позициями (австралиец – шестой, американец – седьмой), Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим заменили в топ-10 Джека Дрейпера и Хольгера Руне, прибав по два места (9-я и 10-я ракетка соответственно).

