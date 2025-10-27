Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейтинг ATP. Синнер сократил отставание от Алькараса после титула в Вене
ATP
27 октября 2025, 20:59 |
Отрыв Карлоса от Янника перед Мастерсом в Париже составляет 840 очков

Рейтинг ATP. Синнер сократил отставание от Алькараса после титула в Вене
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

27 октября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на двух пятисотниках: в Вене и Базеле.

Чемпионом в Австрии стал итальянец Янник Синнер. Благодаря этому трофею итальянец сократил отставание от лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Испанец опережает Синнера на 840 очков перед Мастерсом в Париже – 11340 очков против 10500.

В Базеле титул завоевал Жоау Фонсека. Бразилец установил личный рекорд, поднявшись на 28-ю позицию

В топ-5 рейтинга также Александр Зверев, Тейлор Фритц и Новак Джокович. В первой десятке произошло несколько изменений: Алекс де Минаур и Бен Шелтон поменялись позициями (австралиец – шестой, американец – седьмой), Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим заменили в топ-10 Джека Дрейпера и Хольгера Руне, прибав по два места (9-я и 10-я ракетка соответственно).

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
ВИДЕО. Впервые с 2001 года бразилец выиграл трофей категории выше ATP 250
Синнер одержал волевую победу над Зверевым в Вене и выиграл 22-й трофей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Saar
Надіюсь, що до кінця року Сіннер поверне собі перше місце!
