Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер одержал волевую победу над Зверевым в Вене и выиграл 22-й трофей
ATP
26 октября 2025, 19:15 |
151
0

Синнер одержал волевую победу над Зверевым в Вене и выиграл 22-й трофей

Янник во второй раз в карьере стал чемпионом пятисотника в столице Австрии

26 октября 2025, 19:15 |
151
0
Синнер одержал волевую победу над Зверевым в Вене и выиграл 22-й трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) стал чемпионом турнира ATP 500 в Вене (Австрия).

В финале итальянец в трех сетах одержал волевую победу над представителем Германии Александром Зверевым (АТР 3) за 2 часа и 30 минут.

ATP 500 Вена. Хард в помещении. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Зверев (Германия) [2] – 3:6, 6:3, 7:5

Синнер провел восьмое очное противостояние против Зверева и добыл четвертую победу, в частности вторую в 2025 году – в конце января Янник переиграл Александра в финале Australin Open.

Синнер завоевал 22-й трофей в карьере и четвертый в этом сезоне.

По теме:
Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стал известен соперник Синнера в финале турнира ATP 500 в Вене
12:0. Синнер вышел в финал пятисотника в Вене, снова одолев де Минаура
Янник Синнер Александр Зверев ATP Вена
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Бокс | 26 октября 2025, 02:26 0
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»

Британец может выйти в ринг против Александра Усика

ВИДЕО. 10-й трофей в каерьере: определена чемпионка пятисотника в Токио
Теннис | 26 октября 2025, 17:02 0
ВИДЕО. 10-й трофей в каерьере: определена чемпионка пятисотника в Токио
ВИДЕО. 10-й трофей в каерьере: определена чемпионка пятисотника в Токио

Белинда Бенчич в финале турнира WTA 500 в Японии переиграла Линду Носкову

Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.10.2025, 15:10
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26.10.2025, 05:17
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26.10.2025, 08:24
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
25.10.2025, 15:00 129
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 13
Футбол
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем