Синнер одержал волевую победу над Зверевым в Вене и выиграл 22-й трофей
Янник во второй раз в карьере стал чемпионом пятисотника в столице Австрии
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) стал чемпионом турнира ATP 500 в Вене (Австрия).
В финале итальянец в трех сетах одержал волевую победу над представителем Германии Александром Зверевым (АТР 3) за 2 часа и 30 минут.
ATP 500 Вена. Хард в помещении. Финал
Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Зверев (Германия) [2] – 3:6, 6:3, 7:5
Синнер провел восьмое очное противостояние против Зверева и добыл четвертую победу, в частности вторую в 2025 году – в конце января Янник переиграл Александра в финале Australin Open.
Синнер завоевал 22-й трофей в карьере и четвертый в этом сезоне.
