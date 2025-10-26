Синнер одержал волевую победу над Зверевым в Вене и выиграл 22-й трофей

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) стал чемпионом турнира ATP 500 в Вене (Австрия).

В финале итальянец в трех сетах одержал волевую победу над представителем Германии Александром Зверевым (АТР 3) за 2 часа и 30 минут.

ATP 500 Вена. Хард в помещении. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Зверев (Германия) [2] – 3:6, 6:3, 7:5

Синнер провел восьмое очное противостояние против Зверева и добыл четвертую победу, в частности вторую в 2025 году – в конце января Янник переиграл Александра в финале Australin Open.

Синнер завоевал 22-й трофей в карьере и четвертый в этом сезоне.