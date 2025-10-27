ВИДЕО. Впервые с 2001 года бразилец выиграл трофей категории выше ATP 250

26 октября 19-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека выиграл трофей на турнире ATP 500 в Базеле (Швейцария).

Фонсека стал первым представителем Бразилии с 2001 года, которому удалось выиграть трофей на соревнованиях категории выше ATP 250. 24 года назад титул Ролан Гаррос взял Густаво Куэртен.

В финале пятисотника в Базеле Фонсека в двух сетах переиграл испанца Алехандро Давидовича Фокину.

ATP 500 Базель. Хард в помещении. Финал

Жоау Фонсека (Бразилия) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 6:3, 6:4

Фонсека провел второе очное противостояние против Фокины и сравнял счет, 1:1. Бразилец также одержал пятую победу над представителем топ-20 рейтинга АТР.

Жоау завоевал второй трофей в карьере. Зимой 2025 года он стал чемпионом на турнире АТР 250 в Буэнос-Айресе.

Фокина в пятый раз сыграл в финале на уровне Тура и в пятый раз потерпел поражение.