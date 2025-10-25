Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
25 октября 2025, 07:19
Три теннисиста снялись. Стали известны полуфиналисты пятисотника в Базеле

Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов и Каспер Рууд не сумели доиграть свои матчи

25 октября 2025, 07:19
Три теннисиста снялись. Стали известны полуфиналисты пятисотника в Базеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека и Денис Шаповалов

На хардовом турнире в помещении ATP 500 в Базеле (Швейцария) состоялись матчи 1/4 финала.

Сразу три теннисиста не смогли доиграть свои поединки: Феликс Оже-Альяссим (поражение Хауме Муньяру), Денис Шаповалов (поражение Жоау Фонсеке), Каспер Рууд (поражение Алехандро Давидовичу Фокине).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Только Уго Умбер и Рейлли Опелка доиграли всю встречу – француз одержал победу в двух сетах. Пары 1/2 финала: Умбер – Фокина, Фонсека – Муньяр.

19-летний Фонсека во второй раз в карьере сыграет в полуфинале на уровне ATP и впервые на пятисотнике. Муньяр выиграл 15-й матч у представителя топ-20 рейтинга ATP и проведет седьмой полуфинал в карьере (третий в сезоне).

ATP 500 Базель. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Уго Умбер – Рейлли Опелка [Q] – 7:6 (7:0), 6:4
Каспер Рууд [4] – Алехандро Давидович Фокина [8] – 6:7 (1:7), RET., Рууд

Нижняя часть сетки

Жоау Фонсека – Денис Шаповалов [9] – 3:6, 6:3, 4:1, RET., Шаповалов
Феликс Оже-Альяссим [5] – Хауме Муньяр – 3:6, RET., Оже

ATP 500 Базель. Пары 1/2 финала

Уго Умбер – Алехандро Давидович Фокина [8]
Жоау Фонсека – Хауме Муньяр

