Три теннисиста снялись. Стали известны полуфиналисты пятисотника в Базеле
Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов и Каспер Рууд не сумели доиграть свои матчи
На хардовом турнире в помещении ATP 500 в Базеле (Швейцария) состоялись матчи 1/4 финала.
Сразу три теннисиста не смогли доиграть свои поединки: Феликс Оже-Альяссим (поражение Хауме Муньяру), Денис Шаповалов (поражение Жоау Фонсеке), Каспер Рууд (поражение Алехандро Давидовичу Фокине).
Только Уго Умбер и Рейлли Опелка доиграли всю встречу – француз одержал победу в двух сетах. Пары 1/2 финала: Умбер – Фокина, Фонсека – Муньяр.
19-летний Фонсека во второй раз в карьере сыграет в полуфинале на уровне ATP и впервые на пятисотнике. Муньяр выиграл 15-й матч у представителя топ-20 рейтинга ATP и проведет седьмой полуфинал в карьере (третий в сезоне).
ATP 500 Базель. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Уго Умбер – Рейлли Опелка [Q] – 7:6 (7:0), 6:4
Каспер Рууд [4] – Алехандро Давидович Фокина [8] – 6:7 (1:7), RET., Рууд
Нижняя часть сетки
Жоау Фонсека – Денис Шаповалов [9] – 3:6, 6:3, 4:1, RET., Шаповалов
Феликс Оже-Альяссим [5] – Хауме Муньяр – 3:6, RET., Оже
ATP 500 Базель. Пары 1/2 финала
Уго Умбер – Алехандро Давидович Фокина [8]
Жоау Фонсека – Хауме Муньяр
