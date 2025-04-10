Алькарас шагает дальше. Определена первая пара 1/4 финала в Монте-Карло
Карлос в двух сетах разобрался с Даниэлем Альтмайером и далее сыграет с Артуром Фисом
Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) пробился в четвертьфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.
В 3-м раунде испанец в двух сетах разгромил Даниэля Альтмайера (Германия, ATP 84) за 1 час и 27 минут.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала
Даниэль Альтмайер (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 3:6, 1:6
Это была вторая встреча соперников. В 2020 году Алькарас справился с немцем в полуфинале челленджера в Корденонсе.
Следующим соперником Карлитоса будет француз Артур Фис. Карлос и Артур образовали первую четвертьфинальную пару Мастерса. В 1-м круге соревнований Алькарас в трех партиях выиграл у Франсиско Черундоло.
Монте-Карло стал 12-м крупным турниром из 13 (9 Мастерсов и 4 слэма), на котором Алькарас сумел достичь четвертьфинала. Карлос не выходил в эту стадию только в Риме.
Dominant display 💪@carlosalcaraz defeats Altmaier 6-3 6-1 to reach his first #RolexMonteCarloMasters QF pic.twitter.com/AXvrJamrPt— Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2025
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