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  4. Алькарас шагает дальше. Определена первая пара 1/4 финала в Монте-Карло
ATP
10 апреля 2025, 16:53 | Обновлено 10 апреля 2025, 17:01
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0

Алькарас шагает дальше. Определена первая пара 1/4 финала в Монте-Карло

Карлос в двух сетах разобрался с Даниэлем Альтмайером и далее сыграет с Артуром Фисом

10 апреля 2025, 16:53 | Обновлено 10 апреля 2025, 17:01
290
0
Алькарас шагает дальше. Определена первая пара 1/4 финала в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) пробился в четвертьфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 3-м раунде испанец в двух сетах разгромил Даниэля Альтмайера (Германия, ATP 84) за 1 час и 27 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Даниэль Альтмайер (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 3:6, 1:6

Это была вторая встреча соперников. В 2020 году Алькарас справился с немцем в полуфинале челленджера в Корденонсе.

Следующим соперником Карлитоса будет француз Артур Фис. Карлос и Артур образовали первую четвертьфинальную пару Мастерса. В 1-м круге соревнований Алькарас в трех партиях выиграл у Франсиско Черундоло.

Монте-Карло стал 12-м крупным турниром из 13 (9 Мастерсов и 4 слэма), на котором Алькарас сумел достичь четвертьфинала. Карлос не выходил в эту стадию только в Риме.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Альтмайер
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Альтмайер
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
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Карлос Алькарас (теннисист) Даниэль Альтмайер ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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