7 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».

Команды сыграли на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1. Счет открыл Чачуа на 60-й минуте и вывел «Карпаты» вперед. В конце встречи Гуцуляк реализовал пенальти и восстановил паритет.

«Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба – 38 баллов. «Карпаты» набрали 33 очка и разместились на шестой позиции.

Украинская Премьер-лига, 23-й тур. 7 апреля

Полесье – Карпаты – 1:1

Голы: Гуцуляк, 87 (пен) – Чачуа, 60

Видеообзор матча: