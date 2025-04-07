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Премьер-лига
Полесье
07.04.2025 18:00 – FT 1 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 21:03 |
1795
0

Полесье – Карпаты. Как Гуцуляк вырвал ничью? Видео голов и обзор матча

Поединок 23-го тура чемпионата Украины состоялся 7 апреля

07 апреля 2025, 21:03 |
1795
0
Полесье – Карпаты. Как Гуцуляк вырвал ничью? Видео голов и обзор матча
УПЛ

7 апреля состоялся матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты».

Команды сыграли на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1. Счет открыл Чачуа на 60-й минуте и вывел «Карпаты» вперед. В конце встречи Гуцуляк реализовал пенальти и восстановил паритет.

«Полесье» занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе клуба – 38 баллов. «Карпаты» набрали 33 очка и разместились на шестой позиции.

Украинская Премьер-лига, 23-й тур. 7 апреля

Полесье Карпаты 1:1

Голы: Гуцуляк, 87 (пен) – Чачуа, 60

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты Львов Полесье - Карпаты видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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