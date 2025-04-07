Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью

В Житомире состоялся заключительный поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Карпаты». Команда Имада Ашура занимает четвертое место в турнирной таблице и ведет борьбу за попадание в еврокубковую зону. Но и львовяне вполне могут потягаться с конкурентами за попадание на евроарену, ведь перед матчем они отставали от «волков» всего на пять очков. «Львы» подошли к противостоянию в Житомире с четырехматчевой беспроигрышной серией (2 победы и 2 ничьи), причем во всех этих встречах они голов в свои ворота не пропускали.

Вскоре после стартового свистка львовяне завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти свободные зоны у штрафной «Полесья». Агрессивный прессинг гостей доставлял немало проблем футболистам житомирской команды. Но атаки «зелено-белых» не завершались опасными моментами, хоть напряжение у штрафной хозяев было высоко.

А в середине первого тайма рисунок игры изменился. «Волки» перехватили инициативу, вскоре создав отличную возможность для взятия ворот. После удара Батисты мяч попал в защитника и отскочил в угол штрафной, откуда Назаренко пробил в перекладину. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

В начале второй половины встречи житомиряне продолжили активно искать пути к воротам соперников. Вскоре после возобновления игры только отчаянный подкат Бабогло помешал Крушинскому нанести удар с близкого расстояния. Тот же Бабогло заблокировал удар Батисты из пределов штрафной. Затем уругвайский форвард «Полесья» упустил отличную возможность, когда головой с линии вратарской не попал в цель.

Хозяева старались действовать агрессивно, но львовяне сумели провести стремительную контратаку, которая завершилась неприятностями для «Полесья». Краснопир совершил проход к штрафной соперников и отдал передачу на Очеретько, который переадресовал мяч Чачуа, и тот нанес точный удар. Чачуа сразу мог оформить дубль, но из угла штрафной не попал в ближнюю «девятку».

«Волки» снова начали оказывать давление на штрафную «Карпат», но львовяне организованно оборонялись. И все же, в конце поединка «сухой» серии «львов» было суждено оборваться. После прострела Майсурадзе мяч попал в руку Костенко, и арбитр с помощью видеоповтора назначил пенальти. С 11-тиметровой отметки точный удар нанес Гуцуляк.

В оставшиеся минуты встречи игра проходила на встречных курсах. Львовяне могли вырвать победу, когда после удара Невеса мяч попал в перекладину. При этом Кудрик на выходе кулаком попал в голову соперника, но арбитр не удостоил своим вниманием этот эпизод, что вызвало негодование тренерского штаба «Карпат».

В следующем туре команды проведут гостевые матчи: львовяне сыграют с «Ингульцом», а «Полесье» встретится с «Ворсклой».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Полесье» – «Карпаты» – 1:1

Голы: Гуцуляк (88, пенальти) – Чачуа (60)

Предупреждения: Сарапий (26), Батиста (74) – Стецьков (56), Бабогло (58), Мирошниченко (85)

«Полесье»: Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Бабенко, Сарапий (Андриевский, 66), Гуцуляк, Крушинский (Йосефи, 73), Назаренко, Батиста

«Карпаты»: Кинарейкин, Стецьков, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Очеретько (Пидлепенец, 84), Бруниньо (Танда, 69), Костенко, Краснопир (Игорь Невес, 69)

Арбитр: Виктор Копиевский (Запорожье)

Центральный городской стадион (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА