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Премьер-лига
Полесье
07.04.2025 18:00 – FT 1 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 19:50 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:07
1386
15

Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью

Команды обменялись голами во втором тайме

07 апреля 2025, 19:50 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:07
1386
15
Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью
ФК Полесье

В Житомире состоялся заключительный поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Карпаты». Команда Имада Ашура занимает четвертое место в турнирной таблице и ведет борьбу за попадание в еврокубковую зону. Но и львовяне вполне могут потягаться с конкурентами за попадание на евроарену, ведь перед матчем они отставали от «волков» всего на пять очков. «Львы» подошли к противостоянию в Житомире с четырехматчевой беспроигрышной серией (2 победы и 2 ничьи), причем во всех этих встречах они голов в свои ворота не пропускали.

Вскоре после стартового свистка львовяне завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти свободные зоны у штрафной «Полесья». Агрессивный прессинг гостей доставлял немало проблем футболистам житомирской команды. Но атаки «зелено-белых» не завершались опасными моментами, хоть напряжение у штрафной хозяев было высоко.

А в середине первого тайма рисунок игры изменился. «Волки» перехватили инициативу, вскоре создав отличную возможность для взятия ворот. После удара Батисты мяч попал в защитника и отскочил в угол штрафной, откуда Назаренко пробил в перекладину. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

В начале второй половины встречи житомиряне продолжили активно искать пути к воротам соперников. Вскоре после возобновления игры только отчаянный подкат Бабогло помешал Крушинскому нанести удар с близкого расстояния. Тот же Бабогло заблокировал удар Батисты из пределов штрафной. Затем уругвайский форвард «Полесья» упустил отличную возможность, когда головой с линии вратарской не попал в цель.

Хозяева старались действовать агрессивно, но львовяне сумели провести стремительную контратаку, которая завершилась неприятностями для «Полесья». Краснопир совершил проход к штрафной соперников и отдал передачу на Очеретько, который переадресовал мяч Чачуа, и тот нанес точный удар. Чачуа сразу мог оформить дубль, но из угла штрафной не попал в ближнюю «девятку».

«Волки» снова начали оказывать давление на штрафную «Карпат», но львовяне организованно оборонялись. И все же, в конце поединка «сухой» серии «львов» было суждено оборваться. После прострела Майсурадзе мяч попал в руку Костенко, и арбитр с помощью видеоповтора назначил пенальти. С 11-тиметровой отметки точный удар нанес Гуцуляк.

В оставшиеся минуты встречи игра проходила на встречных курсах. Львовяне могли вырвать победу, когда после удара Невеса мяч попал в перекладину. При этом Кудрик на выходе кулаком попал в голову соперника, но арбитр не удостоил своим вниманием этот эпизод, что вызвало негодование тренерского штаба «Карпат».

В следующем туре команды проведут гостевые матчи: львовяне сыграют с «Ингульцом», а «Полесье» встретится с «Ворсклой».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Полесье» – «Карпаты» – 1:1

Голы: Гуцуляк (88, пенальти) – Чачуа (60)

Предупреждения: Сарапий (26), Батиста (74) – Стецьков (56), Бабогло (58), Мирошниченко (85)

«Полесье»: Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Бабенко, Сарапий (Андриевский, 66), Гуцуляк, Крушинский (Йосефи, 73), Назаренко, Батиста

«Карпаты»: Кинарейкин, Стецьков, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Очеретько (Пидлепенец, 84), Бруниньо (Танда, 69), Костенко, Краснопир (Игорь Невес, 69)

Арбитр: Виктор Копиевский (Запорожье)

Центральный городской стадион (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Карпаты отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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Burevestnik
в Поліссі  11  легіонерів, а толку з них як з ...
понабирали третьосортних для полірування лави.
і в Карпатах 7 легів і такі ж самі... 
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+2
Lesovij7
Ашур фізрук 
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+1
Andromed
Подобається гра Карпат останнім часом, а ось Полісся не дуже радує, все частіше втрачає очки
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0
C.Пеклов
Мені здається суддя призначив би пенальті в ворота Полісся, в епізоді в кінці матчу,якщо б гравець не встиг би вдарити по воротам, але його помилка в тому, що він не показав воротарю жовту картку.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
valerafan1
В мене питання до Монзуль: Балакін та Копієвський діляться хабарями з Вами?  Вся Україна бачить порушення на Кучеренко, на Чачуа, але балакіни та копієвські роблять вигляд що все добре. Чи ВАР також тільки для своїх?
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0
Roman
Карпати в 2 таймі були ніякі, Кінарейкін створив найбільше моментів для гравців полісся - треба міняти на Кемкіна, і можливий пеналь в додатковий час(суддя мав хоча би переглянути вар).
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0
Battersea
То вы забыли снегопад 19 апреля 2017.)
Полесье готовится отдавать душу за Кубок.
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-1
serhiy
Пенальті на останніх хвилинах ,на мою думку,був. Гравець грає в мяч і бє по воротах,воротар бє кулаком не по мячу ,а футболіста в голову . Суддя пітер !!!  І головне пеналь вовкам дивилися,а левам - ні - та з рукою одразу було все зрозуміло тим що сиділи на варі ,але ні - побігло дивитися,а тут не так все однозначно і свисток в дупу запхав ! Давно суддів наших не били ! Скучив за тими часами ! Хоч то дико виглядало би,.але деколи- заслужено !
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-3
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