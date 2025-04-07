В 23-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в понедельник, 7 апреля, в Житомире на стадионе «Центральный» встретятся «Полесье»» и «Карпаты» Львов. Хозяева подходят к поединку на 4-й позиции в турнирной таблице, а львовяне идут на 7-м месте.

Полесье

Житомирское «Полесье» в турнирном пелотоне сезоне занимает позицию сразу за тройкой лидеров – «Динамо», «Александрией» и «Шахтером». Конечно, «полищуку» хотели бы быть в ее составе, но сейчас реалии таковы, что они отстают от «горняков», которые замыкают трио, сразу на 10 очков. Сегодня эта дистанция может стать меньше, но сути это не поменяет – «Полесье» не входит в группу лидеров кампании, хоть и имеет большие амбиции.

Во второй части сезона подопечным Имада Ашура есть чем гордиться, но и есть такое, что им вряд ли хочется вспоминать. «Полесье» на прошлой неделе вышло в полуфинал Кубка страны, обыграв в Ровно в дополнительное время «Верес» – 1:0. Зато тому же «Вересу» и в том же Ровно «полищуки» звонко проирали 11 марта в матче УПЛ со счетом 1:5. Это черная страница в нынешней истории команды.

Стартовало в 2025 году «Полесье», в целом, успешно. Вначале была номинально выездная победа 1:0 над «Ингульцом», затем была ничья 0:0 в Киеве с «Оболонью», а затем последовала домашняя победа над «Черноморцем» – 3:1. Далее имел место провал в Ровно, за которым наступила международная пауза в сезоне.

После отдыха «Полесье» в Черкассах обыграло ЛНЗ со счетом 1:0. За этой победой последовала кубковая победа-реабилитация над «Вересом».

В нынешней УПЛ «Полесье» по достижениям дома замыкает топ-5 – 20 очков после 11 матчей (5 побед, 5 ничьих, 1 поражение, мячи 16:8).

Карпаты

Львовские «Карпаты» в последних матчах стабильно набирают очки – 8 пунктов из 12 возможных в четырех поединках.

Во второй части сезона «львы» стартовали с выездного поражения от «Динамо» со счетом 0:2, после чего обыграли дома черскасский ЛНЗ (1:0) и дважды сыграли вничью 0:0 – с «Ворсклой» в Полтаве и во Львове с «Шахтером».

Далее была международная пауза в УПЛ. После нее «Карпаты» в родных стенах разгромили «Черноморец» со счетом 4:0.

В нынешнем сезоне львовяне берут львиную долю турнирных очков дома. Сейчас они по достижениям в выездных матчах только 15-е в лиге. В 10 гостевых поединках «Карпаты» набрали 8 пунктов, имея в активе 2 победы и 2 ничьи при шест поражениях. Последний выездной поединок команды – это ничья 0:0 с «Ворсклой».

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 3 очных поединка. Все они завершились победами житомирского коллектива.

В сезоне 2022/2023 «Полесье» два раза обыграло «Карпаты» в Первой лиге – 2:0 дома и 2:1 во Львове.

Матч первого круга нынешнего сезона 2024/2025, который состоялся 28 сентября на поле «Карпат», завершился в пользу «Полесья» – 3:1.

Прогноз на противостояние

Эксперты считают, что в матче нет явного фаворита. Вероятно, что обусловлено тем, что «Полесье» дома в нынешнем сезоне крайне нестабильно, а «Карпаты» в последнее время имеют хорошие турнирные показатели. Осмелимся предположить, что львовяне в матче не проиграют, но и «полищуки» не возьмут три очка – будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Кудрык – Майсуразде, Жоау Виале, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Крушинский, Назаренко, Гуцуляк, Батиста.

«Карпаты»: Кинарейкин – Полегенько, Бабогло, Жан Педрозу, Стецьков, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Очеретько, Костенко, Невес.

Прогноз Sport.ua Полесье Карпаты Львов Ничья 3.00 Сделать ставку

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