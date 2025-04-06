В понедельник, 7 апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 18:00.

Житомирская команда занимает четвертое место и ведет борьбу за попадание в еврокубковую зону. Кроме того, «волки» сумели выйти в полуфинал Кубка Украины, где будут противостоять донецкому «Шахтеру». Львовяне идут на седьмой позиции, на пять очков отставая от своего ближайшего соперника. «Львы» имеют в своем активе четырехматчевую беспроигрышную серию (2 победы и 2 ничьи). В первом круге «Полесье» обыграло львовян со счетом 3:1. На голы Крушинского, Гуцуляка и Назаренко хозяева поля ответили результативным ударом Мирошниченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Полесье Карпаты Львов Ничья 3.10 Сделать ставку

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