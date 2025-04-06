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Премьер-лига
Полесье
07.04.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 23:31 |
32
0

Полесье – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

06 апреля 2025, 23:31 |
32
0
Полесье – Карпаты. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 7 апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 18:00.

Житомирская команда занимает четвертое место и ведет борьбу за попадание в еврокубковую зону. Кроме того, «волки» сумели выйти в полуфинал Кубка Украины, где будут противостоять донецкому «Шахтеру». Львовяне идут на седьмой позиции, на пять очков отставая от своего ближайшего соперника. «Львы» имеют в своем активе четырехматчевую беспроигрышную серию (2 победы и 2 ничьи). В первом круге «Полесье» обыграло львовян со счетом 3:1. На голы Крушинского, Гуцуляка и Назаренко хозяева поля ответили результативным ударом Мирошниченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
7 апреля 2025 -
18:00
Карпаты Львов
Ничья 3.10 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты Львов текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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