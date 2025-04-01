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01 апреля 2025, 03:10 | Обновлено 01 апреля 2025, 03:15
16
0

БРАУН: «Я вытащил их из зоны комфорта и заставил играть в мой теннис»

Ямайский теннисист дал интервью на канале Tennis Channel 2

01 апреля 2025, 03:10 | Обновлено 01 апреля 2025, 03:15
16
0
БРАУН: «Я вытащил их из зоны комфорта и заставил играть в мой теннис»
tennis.com. Дастин Браун

40-летний ямайский теннисист Дастин Браун, в прошлом сезоне завершивший свою карьеру, дал интервью в программе «Вторая подача» на канале Tennis Channel 2.

Известный своей экстравагантной прической и нестандартным стилем игры Дастин рассказал о своем пути в большом теннисе.

Браун по прозвищу Дредди (носил длинные дреды) в начале своей карьеры путешествовал от турнира к турниру в фургоне, в котором и жил.

«Проигрыш в первом раунде, я думаю, тогда составлял 117,50 долларов США, и этого было достаточно, чтобы заправить фургон и поехать на следующий турнир. Иногда я натягивал ракетки для других игроков. Если, местный стрингер брал 10 евро за ракетку, то я – пять».

Его нестандартная манера игры, чередование мощной подачи и укороченного приема, частые выходы к сетке и трюковые удары нравились зрителям. Такая техника была зрелищной, но далеко не всегда приносила победный результат. И все же Дредди упорно навязывал всем соперникам свою игру.

«Любого из парней, которые были в топе, и которых я обыграл, я вытащил их из зоны комфорта и заставил играть в мой теннис».

Самый знаменитый матч Дастин Браун провел почти 10 лет назад против Рафаэля Надаля на Уимблдонском турнире 2015 года. Тогда Дредди сенсационно победил Рафу на стадии 1/32 финала в четырех сетах – 7:5, 3:6, 6:4, 6:4. Баланс теннисных поединков между Брауном и двухкратным чемпионом Уимблдона так и остался в пользу Дастина – 2:0.

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Дастин Браун Рафаэль Надаль Уимблдон (теннис)
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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